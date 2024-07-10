東莞鳳崗鎮垃圾無人清　官方否認與薪酬糾紛有關急請日薪散工

東莞鳳崗鎮被曝出垃圾無人清理，網傳與清潔工的薪酬糾紛有關。

7月9日，鳳崗鎮政府工作人員稱，當地已加緊清理垃圾，對於網傳消息，他則表示目前還在處理中，暫不能回覆。



《瀟湘晨報》報道，當地市民反映，7月1日，鳳崗鎮多地垃圾堆積如山，影響居民生活。鳳崗城管表示，由於新舊的環衛公司交接出現「空窗期」，導致垃圾未及時清理，事後已讓新公司提前介入清理，也發動城管人員、幹部群眾等其他力量加入清理工作中。

有網民質疑，事件與清潔員出現薪酬糾紛，導致垃圾清理工作暫停有關。7月9日，鳳崗鎮政府宣教處工作人員表示，關於此事尚在處理中，暫無法回覆，處理完成後會再作答覆。

鳳崗鎮多地垃圾無人清理。（微博＠小萌爸看盤）

鳳崗鎮多地垃圾無人清理。（微博＠小萌爸看盤）

另有網民稱，鳳崗鎮清潔工人的薪酬糾紛尚未解決，當地已招聘日結工資的清潔員。7月9日，一勞務公司負責人透露，已連日招聘日結工，在鳳崗鎮多地清理垃圾，「每天招聘約200人，工期一個月，工資是二十元一小時，日結」。

公開信息顯示，6月29日，廣東山水環境科技有限公司中標東莞市鳳崗鎮環衛綠化一體化管養項目，合同開始日期為2024年7月1日。

鳳崗鎮多地垃圾堆積如山。（微博＠小萌爸看盤）

鳳崗鎮多地垃圾無人清理。（微博＠熊市追牛）

《中國新聞周刊》報道，該公司相關負責人稱，不存在降薪情況，目前公司發布的招聘信息工資為2600至4000元人民幣，具體需要根據路段、工作量、員工健康狀態確定。

負責人表示，由於6月29日才公示中標，招聘時間緊張導致人手不足，「這個行業大部分是接手上一家公司留下的人員，我們也希望都能接收過來，但很多工人可能還沒辦理離職，跟上家公司還在溝通」。

鳳崗鎮多地垃圾無人清理。（微博＠黑夜之睛滾雪球）

鳳崗鎮多地垃圾無人清理。（微博＠黑夜之睛滾雪球）

7月9日，鳳崗鎮政府宣教處工作人員介紹，發現垃圾堆積後，鎮政府、下轄村、新中標的公司等都加入清理工作。連日來，生活垃圾總清運量從7月1日的140噸，逐步提升至7月9日的1000多噸，目前已清理所有積存垃圾，清運能力正在恢復。