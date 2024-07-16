深圳首條無人駕駛巴士月底開通　初期免費乘坐！即睇預約方式

「蘿蔔快跑」無人駕駛的士的關注度日漸飆升，深圳市南山區、坪山區目前已投入試運行，手機安裝「蘿蔔快跑」App即可call車。

此外，深圳的出行方式亦將迎來其他「新花樣」，第一條自動駕駛巴士線路B998線預計在本月底正式開通。



深圳的出行方式將迎來其他「新花樣」。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，深圳巴士集團計劃於2024年，在前海推廣20輛自動駕駛巴士，營運場景涵蓋地鐵站、商圈、居民住宅區、中央商務區、產業園區、文旅景區等。目前，深圳巴士集團已取得深圳市智能網聯汽車載人示範應用資質。

深圳第一條自動駕駛巴士線路B998線，起始於前海合作區總站，途經弘毅大廈、前海灣地鐵站、前海金融峽谷東、前海大廈。

B998線採用全新6米9座新能源自動駕駛小巴，車輛搭載了高清車載閉路電視、毫米波雷達和激光雷達，可360度精準感知周圍的車輛、行人、非機動車及路況變化，並搭載國內領先的自動駕駛系統，實現像「老司機」一樣快速判斷決策，合理掌控「方向盤」，使車輛在預定的路線上安全行駛。

而在行駛過程中，除可精準實現車道線識別、紅綠燈識別、超車變道等，還可安全高效的處理各類高難度的城市複雜駕駛場景，如在無紅綠燈的路口進行無保護左轉安全通行、人車混行的紅綠燈路口通行、識別避讓佔道車輛及施工區域、禮讓行人、精準進站停靠等。

線路正式開通後，可通過「深巴出行」微信小程序首頁點擊「自動駕駛」進行線上預約，試點期間可免費預約乘搭。（深圳衛視）

根據《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》要求，配備「一車一班一安全員」，具有人工模式和相應應急接管措施，在特定場景下，車輛的所有駕駛操作都無需人員介入。

線路正式開通後，可通過「深巴出行」微信小程序首頁點擊「自動駕駛」進行線上預約，試點期間可免費預約乘搭。