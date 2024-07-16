coser搭深圳地鐵被要求卸妝：會嚇親細路　官方：奇裝異服禁乘車

近日有內地網友指自己穿著cosplay裝扮乘坐深圳地鐵時被要求卸妝，理由是會令小朋友感到不適。據內媒《瀟湘晨報》報道，深圳地鐵回應指，cosplay的乘客倡導卸妝出行。



該名女子當日的裝扮。（影片截圖）

據《瀟湘晨報》報道，近日有一名女coser在深圳地鐵上被指，「你這種裝扮會引起小朋友的不適，以後上地鐵的時候請你卸妝」。女子則表示，自己在深圳北站上地鐵的時候未曾遭到阻攔，但是在乘坐地鐵的時候卻被指奇裝異服，不能乘坐地鐵。

深圳地鐵的客服回應指，如果是奇裝異服的話是不能進站乘車的，cosplay的乘客倡導卸妝出行，相關物品可以放入背包安檢後進站乘車。

女子被要求卸妝。（影片截圖）

有網民表示並不理解深圳地鐵的規定，「這都什麼時代了？這個妝容應該沒什麼大問題吧？」「正常cosplay，我覺得沒有什麼恐怖引起不適的地方，地鐵做法有點過了​​​」；但也有人認為「這裝束確實對不了解coser的人們產生強大的衝擊」「應該整治！影響小孩子身心健康」。

而今年年初，上海地鐵也有一名女子因為Cosplay遭地鐵安檢人員攔下並報警，到場的民警指其裝扮有「恐怖、血腥、低俗元素」，可能會讓其他乘客感到恐懼。