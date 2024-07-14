深圳南山、坪山區試運無人駕駛的士　8公里優惠價僅8毫子

撰文：鄭寧
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據此前報道，武漢街頭，一輛無人駕駛的的士撞上了闖紅燈的行人，無人員傷亡，卻迅速登上熱搜，民眾對智能駕駛、無人駕駛的討論愈來愈多。據悉，除了武漢外，百度在深圳、北京、上海、重慶等城市皆投放了「蘿蔔快跑」無人駕駛的士。

目前，「蘿蔔快跑」在深圳的南山區、坪山區試運行，下載「蘿蔔快跑」App即可如普通打車軟件一樣使用。

「蘿卜快跑」深圳市運營區域時間：

南山區（周一至周日：07:00-23:00）
坪山區（周一至周日：07:00-23:00）

據深圳《第一現場》報道，「蘿蔔快跑」的部分無人的士上有配安全員協助乘車，用戶在打車時，軟件會告知本次服務的的士是否有安全員。沒有安全員的無人駕駛的士則在車內設置了擋板，且智能觸控屏上顯示了「行程求助」按鈕。據了解，在這項服務中，會有安全人員通過5G遠程協助技術，對乘客的安全提供保障。

部分無人駕駛的士的車牌號後會有「試」字，代表著這項服務處在試運營階段。車輛到達後，最多可在指定地點停靠五分鐘。

上車時，需要輸入下單手機號碼的後四位數，才會解鎖車門。車內的智能觸控板屏幕上，顯示了車輛目前行進的路線、路況，以及路上的自行車、行人等皆會顯示。除此之外，還有設置車內空調冷氣、實時路況、播放音樂等功能。

另外，下單時會有溫馨提示：單個車輛最多允許三名乘客乘坐；下車點最多可以修改兩次；可以攜帶小件行李放置在車輛後排座椅上；由於車內沒有配置安全座椅，禁止孕婦、抱嬰者乘坐；禁止70歲以上的老人乘車、禁止攜帶寵物乘車、禁止入侵前排幹擾自動駕駛。

據悉，由於目前還在試運營階段，因此App會提供各種價格補貼。據《第一現場》報道，實測記者第一程搭乘8.5公里，僅花費8毫（人民幣，下同）；第二程合計共85元，但優惠後僅需支付14.45元。

無人的士的崛起，是否會對傳統的士行業構沖擊？網民評價亦褒貶不一。

一方面，當前無人駕駛的士路線受到限制，多布局於郊區，且需要定點停靠，缺少人性化服務；另一方面，行駛速度慢、避障功能不靈活等問題飽受詬病，難以應對覆雜多變的道路環境和天氣條件。上海一位從事的士行業20余年的老師傅表示：「現在的無人駕駛網約車不足以完全取代我們。」

不過，憑借短期內的低廉價格、可以24小時不間歇工作的優勢，無人駕駛網約車仍然在傳統的士市場掀起了巨大波瀾。武漢已有的士企業公開發文，表達對無人駕駛網約車擠占行業生存空間的不滿。

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