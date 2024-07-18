上海6旬長者在家拒開冷氣中暑昏迷　體溫超40℃一度留醫ICU

高溫天氣持續，上海早前更錄得接近40℃的氣溫，但當地接連有長者因在家中未開冷氣，導致室內中暑暈倒，更一度留醫深切治療部。



7月8日，上海松江區中心醫院接診一名61歲男性患者，因舍不得在家開冷氣，子女下班後才發現他昏倒在地，當時他已大小便失禁，體溫達42℃。

由於患者在家中昏倒時間較長，身體更因長時間接觸高溫地面導致燙傷。幸搶救及時，患者體溫慢慢降到37.8℃，恢復正常的生命體徵。

有長者因在家中未開冷氣，導致室內中暑暈倒。（視覺中國）

7月7日，69歲的侯阿婆在家中不省人事，直到家人傍晚下班回家才發現，將她送往上海市第十人民醫院。

經一系列檢查，侯阿婆入院時的體溫高達41.4℃、血壓僅有74/56，血氧飽和度更低至60%，被診斷為「熱射病」。醫護人員使用冰袋、冰帽、冰毯降低其體溫，幫她吊鹽水糾正脫水與電解質紊亂，並使用呼吸機，以維持生命體徵。

7月8日，侯阿婆的病情一度急轉直下，發生彌散性血管內凝血（DIC），除了出現明顯的皮下瘀斑，其血小板更跌至個位數，隨時有可能發生消化道甚至顱內大出血。

據介紹，彌散性血管內凝血是由中暑、缺氧、酸中毒、休克等多種因素共同作用，損傷全身的微血管體系，激活凝血功能而導致的危象，患者隨時會因全身廣泛性出血危及性命。

侯阿婆確診熱射病，正接受搶救。（上海市第十人民醫院 ）

醫護團隊立即將侯阿婆轉入深切治療部，經過長達10天的治療，侯阿婆的體溫、血壓、血氧飽和度均恢復正常，呼吸平穩，但意識與神志仍有待恢復，院方後續安排她轉到康復醫院接受高壓氧治療。

上海市第十人民醫院急診科副主任陳遠卓提醒，三伏天將持續40天，並非戶外體力勞動者才會患上熱射病，在室內不注意防暑降溫，同樣有機會中暑。開冷氣、定時通風、保證水與電解質的攝入與均衡，是安然度夏的必要條件，一旦感到不適應立即求醫。