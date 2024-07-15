深圳商場冷氣不足嚇退港人？　實測兩間氣溫逾30度　港人：仍會去

炎炎夏日，港人趁着假期北上玩樂，不過近日有網民分享深圳十大「不夠冷氣」商場，令歎慣冷氣的港人卻步，北上人潮有所降溫。



《香港01》記者上周六（13日）在中午時分相繼前往其中三個商場，實測室內室外氣溫。當中以福田區的星河COCO Park最熱，下午一度在室內錄得高達攝氏32度，與室外氣溫接近；港人最愛到的食店層，擺放了約10部冷氣機或風扇，有近門口食肆的支客，兩人各自拿着手提風扇吹。另一港人常去的皇庭廣場室內亦錄得達30度，偶有港人開着風扇仔行商場；位於羅湖區的金光華廣場則如香港商場般涼快。



有北上港人表示，商場內氣溫約30度「有點過分」，雖然對深圳商場的普遍印象是冷氣不足，但因為購物飲食選擇多，仍會繼續造訪。有東莞旅客就表示，香港與內地商場的氣溫屬於兩個極端——香港「冷到要死人」的程度，深圳需要「心靜自然涼」。



今年夏季由６月開始，除了6月8日至10日的「端午小黃金周」及6月30日至7月1日的「七一小黃金周」外，其他周六日子北上人潮似乎有所回落，當中6月1日只有26萬人次，當日或與大雨有關，天文台氣溫最高29.8度；不過6月15日北上人次也只有28萬人次，當日天文台最高30度。

到6月22日當天文台錄得33.8度時，北上人數也升至33.5度；7月首兩個周六（6日及13日）最高氣溫都約34度，北上人數分別30萬及34.4萬人次，《香港01》記者就是當日北上人潮其中一分子。

記者首先前往皇庭廣場，部分樓層錄得攝氏28至30度，港人較多會到的G層層錄得28至29度。（洪芷菁攝）

皇庭廣場食肆集中層中午氣溫近30度

記者於中午近12時至下午3時之間，相繼到位於深圳福田區的皇庭廣場、COCO Park及位於羅湖區的金光華廣場，利用兩款不同品牌型號的電子溫度計，包括HTC-1大熒幕溫濕度計及米家藍牙溫濕度計2，以量度室內及室外的攝氏氣溫。

記者首先前往皇庭廣場，在G層至L2層量度氣溫。連接地鐵站及食肆集中地的L2層，人流甚多，溫度計顯示為30.3度及30.2度，突破了攝氏30度；L1層及G層溫氣溫亦達28至29度左右；商場室外氣溫就顯示為36.7度及36.8度，室內外溫差6至7度。

首次到訪港人聞悉室內30度：有點過分 但會繼續來

平均一、兩個月北上一次、首次到皇庭廣場的港人李先生表示，剛踏進商場時覺得冷氣不足，沒有「涼」的感覺，亦是對深圳普遍商場的印象，「香港商場你一進去，那個溫度的差別，即你會感覺涼快很多。」不過，他表示會繼續來商場，因為這裡的飲食、購物選擇較多。記者當時向他展示氣溫為30多度，他直言「有點過分」，認為人流多，溫度應調低一些，例如在21至22度，會較舒適。

疫情之後第一次北上，首次到皇庭廣場的港人王小姐覺得，該商場以及餐廳的氣溫也較熱，而香港商場就是整體空間都是涼快的，「外邊實在太熱了，你行商場都是想涼冷氣，買東西，看東西，你熱你都不想逛啦。」

於下午1時，記者由皇庭廣場前往附近步行需時約14分鐘的星河COCO Park進行實測，室外錄得33.6度及34.9度。（洪芷菁攝）

COCO Park L3層擺放冷風機陣 難抵「溫室效應」32度

記者在下午1時前往附近步行需時約14分鐘的星河COCO Park，在B1、L2至L3層量度氣溫，發現L3層顯示為31.7度及32.1度，該層集中不少食肆，包括數間烤肉店，部分店門外亦擺放了冷風機或風扇，讓等候入座的顧客消暑。

該層走廊使用玻璃外牆，中午陽光直射在表現，加入自動幕門因多人出入，長時間打開，熱氣不斷湧入；天花冷氣機雖設定16度，惟並非全部開啟，無法扭轉「溫室效應」。在其中一間中式食肆，兩名女支客所站位置近自動幕門，兩人都各拿着手提風扇吹前吹後；記者留了一會，也開始感到有汗。

記者在B1層及L2層錄得的氣溫亦不下30度，前者為31.8度及31.4度，而L2層則兩部溫度計均錄得30.5度；室外則錄得33.6度及34.9度，室內外溫差約2至3度。

從東莞來的旅客陳小姐（左）覺得星河COCO Park很熱，並使用小風扇驅暑；李小姐（右）形容香港與深圳商場的氣溫是兩個極端。（洪芷菁攝）

東莞旅客：香港店舖冷到屍體也不會變質 在深圳商場要心靜

從東莞來星河COCO Park的旅客李小姐形容，香港與深圳商場分別很大，「就是兩個極端，香港不管是麥當勞、便利店、街頭小巷、金店，還有藥妝店都是冷到要死人的程度，就是屍體在那邊也不會變質......冷可以加衣服，熱的話就只能在這邊心靜自然涼。」她認為這個商場設計得不合理，中間有陽光可以接觸的地方就很熱。

同行的陳小姐亦表示商場很熱，並使用小風扇驅暑。

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港人梁先生：感覺室內及室外溫度差距不算大

平均一個月一至兩次北上、首次來COCO park星河商場梁先生覺得場內好熱，由外面進入商場後，感覺室內及室外溫度差距不算大，而商場又設開放式空間。對比香港的商場，他覺得人流較少，較易感覺到冷氣，而這個商場冷氣不足。他指，未來天熱時未必會再次造訪，而是選擇室內空間面積較大的商場。

最後，記者於大約2時半到位於羅湖區的金光華廣場，體感溫度亦明顯較前兩間商場涼快舒適。（洪芷菁攝）

金光華廣場氣溫較涼快

最後，記者於大約2時半到位於羅湖區的金光華廣場，在B2層錄得27.9度及28.5度，在L1層就錄得27度及27.5度，氣溫低於29度，體感溫度亦明顯較前兩間商場涼快舒適。商場的室外就錄得33.6度及35.3度，室內外溫差約6至7度。

每月平均北上遊玩一次的港人柳女士表示，除了從門口進入商場時較熱，商場內部氣溫會變涼一些，整體不算好熱。北上看牙，順道來光華廣場的港人李先生表示，內地的商場普遍較熱，不過舒適度尚可接受，又因商場地點交通便利，以及鄰近看牙地點，故吸引他到商場。

網民列選深圳10大不夠冷氣商場

1. 購物公園 coco park

2. 寶安中心站 壹方城

3. 坪洲站 大仟里

4. 下沙站 kk one

5. 華強路站 中航君尚

6. 大劇院站 kk mall

7. 海月 寶能太古城

8. 國貿 金光華

9. 百鴿籠 萬象匯

10. 雅寶 星河 world