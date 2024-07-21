盛夏賞荷聖地　佛山亞藝公園禪荷花島　霧裏賞花如置身仙境

眨下眼又到盛夏時節了，大家想趁夏天趕一趟「花會」嗎？聽說佛山亞藝公園有個禪荷花島，荷花初綻時，配合醉人霧景及宛如嶺南水鄉般的風光，恍若人間仙境，成為「打卡」勝地。究竟在荷花綻放之時的亞藝公園有多美？有多夢幻？快看下文揭曉吧。



佛山亞藝公園禪荷花島 霧裏賞花如置身仙境

荷花，也即是蓮花，一般盛開於夏季，因此成為夏日之風物。位於佛山市禪城區的亞藝公園（全名：亞洲藝術公園），每年夏天來臨之時，總是吸引大批旅客前來觀賞荷花，大概因為這裏有一場「霧裏看花，花更美」的約會。

佛山亞藝公園是個具嶺南水鄉文化特色的市民公園，園內綠樹成蔭，環境清幽，利用圓型拱門、石板小橋等設計要素，營造出具亞洲藝術風采的藝術園地。

每逢夏天，佛山亞藝公園都會搖身一變成為了「網紅」打卡勝地，大家都爭相前來拍下荷花的倩影。（視覺中國/當代中國授權）

穿過公園入口的連串垂柳，大家很快就發現禪荷花島附近，引得不少攝影師和漢服姑娘前來捕「荷」捉影。

禪荷花島設有逾10個荷池，面積約2萬平方米。在古色古香建築環繞的荷花池中，公園設有定時噴霧系統，整個荷花池猶如置於仙境一般。

由清晨5時至晚上7時，公園每45至50分鐘便有一次噴霧，水霧覆蓋面積亦非常廣泛及瀰漫。這時候，遊客駐足荷池邊、小橋上或涼亭內，也可感受霧氣騰騰的迷離。

在亞藝公園的禪荷花島中，嬌艷的荷花爭相綻放，與層層曡曡的碧綠荷葉相互映襯，在層層薄霧籠罩下顯得如夢似幻。（視覺中國/當代中國授權）

由於荷花賞花期持續整個夏季，大家在不同時間來賞花，能夠欣賞不同品種荷花的美態。

例如粉色的「太空蓮36號」，花朵碩大，花呈淡紅色，蓮蓬數量特別多，而且呈偏凹狀，特別容易吸引眼球。而白色的「中山蓮」在油綠荷葉襯托下，一朵朵嬌嫩花朵飄逸雋永，嬌艷得來又出塵不染。

有些荷花嬌豔欲滴，有些含苞待放，盡情地在和煦的陽光下展露自己的風采，是佛山亞藝公園不可錯過的美景。（視覺中國/當代中國授權）

要數荷花池最耀眼的「明星」，一定是並蒂蓮花。它就是兩朵蓮花，長在一個莖末端，兩個蒂並聯在一起，長得甚為引人喜愛。

並蒂蓮花屬於荷花中的珍品，據說其生成的機率僅約十萬分之一，也被看作是植物界的「雙胞胎」，因此吸引不少攝影愛好者拿着「長槍短炮」來記錄它的真面目。

佛山亞藝公園内最值得觀賞的一定非並蒂蓮莫屬，並蒂蓮屬荷花珍品，且開花時間十分短暫，因此非常珍貴。（網上圖片）

除了欣賞荷花的嬌艷外，大家不忘在公園漫步走走，你會發現公園種滿色彩繽紛的盆栽，為夏日增添幾分清新秀美感覺。環顧場內四周，大家不難發現穿着漢服和旗袍的少女，穿梭於荷花仙霧與閃光燈之間，換個角度，擺個姿勢，又是一幀幀「打卡」美照。

旅遊小資訊

佛山亞藝公園

地址：佛山市禪城區文華中路13號

開放時間：5:30-22:30

賞荷花旺季：5月至9月

建議逗留時間：2至3小時

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