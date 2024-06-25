佛山市中心寫字樓突晃動　震感強烈如同「坐船」　百餘名職員疏散

昨日（24日），廣東佛山萬科金融中心A座大廈出現嚴重晃動，不少在樓上工作的人員以為發生「地震」疏散到樓下，有市民稱大樓搖晃幅度如「坐船一樣」，「整個地都在搖」。昨日下午，禪城區住房城鄉建設和水務局發布「情況通報」回應此事，稱會組建專家排查情況，但並未表明事故原因。



據《南方都市報》報道，昨日下午15時40分左右，金融中心A座聚集數百名市民，有市民稱，因大樓在15:30分左右出現晃動，部份人被告知、部份跟隨人流疏散至此。「不知道是什麽原因，聽說是地震了。」

佛山市中心寫字樓突然晃動。（南方都市報）

雖然A座晃動明顯，但附近百米內的金融中心B、C座工作的市民表示，沒有感受到明顯震動或晃動。地震局相關工作人員表示，佛山及周邊地區在15:30左右並沒有地震發生。

金融中心物業工作人員回應稱，物業已通知寫字樓內公司協調辦公人員撤出寫字樓。目前，正進行事故原因排查，排查結束後會發出公告。當日下午16:00左右，金融中心A座樓下聚集的市民已陸續回到寫字樓。

市民被疏散到樓下。（南方都市報）

據悉，金融中心坐落於佛山市祖廟區季華五路核心地段，是總建面約42萬㎡的城市商務綜合體，涵蓋了甲級寫字樓、品質商業、酒店、服務式公寓等多元業態。中心A座於2015年入市，引進100多家企業，交付兩年基本實現滿租。

當日下午6時左右，禪城住建局工作人員回應，區住建局治安科和物業科已第一時間跟進處理，目前寫字樓已經沒有晃動情況發生，但原因還在進一步調查中。