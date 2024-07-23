超過70個足球場大！深圳首座超大型醫療綜合體新華醫院12月試營運

據內媒報道，內地在建單體面積最大醫療綜合體，深圳新華醫院已於今年5月順利通過竣工驗收，目前項目正處於收尾移交階段，該項目建成後將為粵港澳大灣區提供高水平醫療服務，並計畫於今年12月試業營運。



深圳新華醫院已於今年5月順利通過竣工驗收。（深圳發布）

深圳新華醫院已於今年5月順利通過竣工驗收。（新華醫院示意圖）

深圳市新華醫院，位於龍華區民治街道，新區大道東側，民寶路北側，地鐵4號線紅山站西側，是深圳市政府投資建設的公立綜合醫院，由北京大學深圳醫院營運管理。

據內媒報道，深圳市新華醫院佔地面積5.7萬平方米，總建築面積超50萬平方米（相當於70多個足球場），是集醫療、教學、科研、康復、預防保健功能為一體的三級甲等現代化綜合醫院，項目主要建設醫技住院樓、科研行政樓、門診急診綜合樓三棟建築，設計床位2500張。

據了解，該項目醫療規劃提出「錯位發展，優勢互補」的原則，重點打造「婦產、口腔、皮膚醫美、神經病學、消化病學」五大診療中心，病區單元模組化設計，滿足醫院遠期特色化可持續發展的需求。

據內媒報道，深圳市新華醫院佔地面積5.7萬平方米，總建築面積超50萬平方米（相當於70多個足球場）。（網絡圖片）

新華醫院急診中心面積1萬多㎡，占醫療綜合樓首層30%。考慮到急診病人黃金搶救時間，急診中心具備較齊全的診療功能，專設檢查科，能獨立完成病人大部分的檢查檢驗，讓病人少跑路。

在空間布局上，新華醫院充分運用BIM技術，選用「中庭式」布局，即以位于裙房中部的中央辦理大廳爲核心，組織聯系各功能科室，并以此作爲水平、豎向交通的空間節點，形成順暢的人流交通動線。

在空間布局上，新華醫院充分運用BIM技術，選用「中庭式」布局。（深圳發布）

值得一提的是，新華醫院醫療工藝流程設計體現「以患者為中心」的設計理念，打破傳統設計，將醫院「去醫院化」，整體綠化達到了30%，院內不設圍牆更像一個漂亮的城市花園，公共空間開敞通透，超大屋頂花園、休息露台等綠化空間及休閒設施，營造出舒適綠色的療愈環境，為患者營造一個更舒適的花園式療癒環境。