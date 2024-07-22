直升機從廣州送肺臟給73歲翁移植遭疑特權操作　深圳衛健委批炒作

深圳市人民醫院一位73歲老人需要肺器官移植，深圳近日首次通過直升機運送肺臟，從廣州到深圳，整個過程僅耗時33分鐘。這宗新聞引來不少內地網民質疑，包括「正常流程還是特事特辦」、「能不能公布器官來源」等。



深圳市衛健委一位相關負責人向內媒《頂端新聞》表示，上述說法（指網民的質疑）是炒作。



深圳近日首次通過直升機運送肺臟，從廣州到深圳，整個過程僅耗時33分鐘。（深圳新聞網）

老楊的肺器官移植手術最終完滿成功。（深圳市人民醫院官網）

老楊的肺器官移植手術最終完滿成功。（深圳市人民醫院官網）

據深圳新聞網等報道，深圳市人民醫院73歲的患者老楊因肺纖維化導致氣促，大大影響了生活質素。肺移植是目前治療晚期肺纖維化的有效手段，但肺移植的匹配難度較高，手術難度也較大。

報道指，很幸運的是，老楊等來了來自廣州的匹配肺捐獻。為了縮短供肺的冷缺血時間，這次深圳市人民醫院決定通過直升機來運輸，手術最終完滿成功。

新聞引來不少內地網民質疑。（《頂端新聞》）

報道發出後，網友質疑稱「24歲研究生腦死亡後器官被移植給別人」、「正常流程還是特事特辦」、「能不能公布器官來源」等。連日來，事件在網上引發激烈討論。

深圳市衛健委一位相關負責人22日向《頂端新聞》表示，上述說法是炒作，「它本身是沒有什麼問題的，走了opo系統（由人體器官移植外科醫生、神經內外科醫生、重症醫學科醫生及護士等組成的人體器官獲取組織），什麼都合格的，是合理合法的器官移植」。

該負責人又表示，此事已形成調查結果，並彙報到廣東省衛健委，後續可能會有詳細通報發出。

網友所質疑的「24歲研究生腦死亡後器官被移植給別人」以及所配圖片為2023年的一篇舊報道。（《頂端新聞》）

《頂端新聞》報道又指，網友所質疑的「24歲研究生腦死亡後器官被移植給別人」以及所配圖片為2023年的一篇舊報道。據當時《人民日報》報道，2023年5月23日，24歲的中國地質大學（武漢）研究生隆星宇突發疾病後被確認為腦死亡狀態，24日上午家人幫助他在華中科技大學同濟醫院捐獻了心臟、一肝兩腎和一對角膜。