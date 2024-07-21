預交17萬學費冇書讀　深圳知名私立中學突倒閉　千名師生前路茫茫

據《中國新聞周刊》報道，深圳知名私立中學厚德書院因資金鍊斷裂、拖欠物業管理公司租金，所有師生被物業管理公司「趕出了學校」。有學生家長預交了17萬（人民幣，下同）的學費無法退款，只能接受當地教育局的安排到新學校就讀。



厚德書院。（學校官網）

厚德書院。（學校官網）

深圳厚德書院創立於2016年，位於深圳龍華區。公開信息顯示，厚德書院處於深圳私立中學的「第一梯隊」，曾被當地教育局評為「2020年度深圳市優質特色民辦學校」。

要求師生搬離的「告知函」。（網絡圖片）

財務危機已持續半年

《中國新聞周刊》報道，厚德書院的財務困境早在今年1月就已顯現。據「天眼查」（企業信息查詢工具）顯示，學校曾多次被法院列為被執行人。

天眼查顯示學校曾多次被法院列為被執行人。（網絡圖片）

5月21日，深圳市教育局公布《深圳市2024年高中階段學校招生計劃表》（以下簡稱《計劃表》），厚德書院並未出現在名單中。

張鵬（化名）是厚德書院一名負責招生的老師。他注意到，在這之後，一些與學校合作的供應商開始陸續到校上門追款。5月23日，厚德書院國際部還發布聲明，稱教學秩序一切正常，網絡質疑是造謠。

公衆號的聲明。（厚德書院國際部公衆號）

而且直至6月19日，厚德書院仍在公眾號上發布招生宣傳。但在6月28日，物業管理方稱，由於厚德書院未能按時支付物業租金，公司已於今年1月發出解約通知，終止了《房屋租賃合同》。截至6月末，厚德書院已拖欠租金等費用超過1000萬元，責令師生將物品搬離。

但截至目前，厚德書院尚未對外正式公布停辦聲明。

厚德書院。（學校官網）

厚德書院室內籃球場。（學校官網）

有家長預交17萬學費 1000多名師生等待安置

張鵬表示，受倒閉影響最大是在讀的高一年級和高二年級學生大約800人。7月初，深圳市教育局已派出專項工作組探討解決方案。目前一個解決方案是：從新學期起，厚德書院的所有師生將整體「平移」至深圳龍崗區的一家新開辦的民辦學校，深圳市中薈高級中學。

厚德書院的招生公告顯示，該校高考班的文化類課程每學期學費為4.3萬元，藝考類課程的每學期學費為5.9萬元。學校有相關優惠政策，家長如果提前繳納學費，可以享受一定的折扣。

一位家長指，去年6月，她給孩子預交了高二、高三兩年的學費和住宿費，約17萬元，中薈高中並非她孩子的理想去處，但因預交了學費，也只能無奈接受。

深圳市厚德書院收費標準。（學校官方網站）

張鵬表示，目前厚德書院已經拖欠了所有教職工一個半月的工資和社保，在解決方案中，中薈高中將解決拖欠老師的工資，而且他也不必擔心失業。但他目前依然內心忐忑，是否所有老師和學生都願意接受這一方案？「8月新高三就開課了，只能等到那時事情才能明朗。」