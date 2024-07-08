觸發煙霧警報致列車減速 男子高鐵廁所內偷吸煙被行拘5日
撰文：鄭寧
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高鐵明令禁止吸煙，然而近日有乘客不聽勸阻，在廁所偷吸煙觸發煙霧警報，導致列車被迫減速。該乘客亦被警方行拘5日。
據澎湃新聞報道，7月6日15時20分許，在重慶北開往上海虹橋的D2214次列車上，一男子拒不聽從列車工作人員勸阻，在11號車廂廁所吸煙，觸發煙霧報警，致列車降速緩行，後被乘警查獲。目前，該男子被警方行政拘留5日。
據內地《鐵路安全管理條例》等相關法律法規，高鐵列車全程各部位嚴禁吸煙（包括電子煙）。違反規定的吸煙行為將受到相應的法律處罰，包括但不限於罰款、限制乘車等。
此外，由於高鐵安裝煙霧警報裝置，會產生煙霧的香水、花露水、防曬噴霧等都有可能觸發煙霧傳感器自動報警，導致列車減速運行，甚至緊急停車，影響列車正常運行。因此，在高鐵使用此類產品時亦需注意，不能在裝有煙感探頭報警系統的狹小密閉空間使用，避免觸發煙霧報警系統。
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