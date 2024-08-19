蓮塘口岸︱商業城逼爆？港人買餸返港成常態　負責人：舖位全租滿

2023年中港正式開關以來，蓮塘口岸作為往來深港的東部口岸，口岸樓下的商業城已成為港人北上深圳時必經必買商場之一。蓮塘口岸商業城從原本的冷清商場成為人聲鼎沸、舖位全滿的迫爆商場，被稱為是「港人帶旺的商場」。



近日，《香港01》記者北上採訪蓮塘口岸商業城負責人及商舖，發現僅2層的商場「麻雀雖小五臟俱全」，食肆、銀行、快遞站、中國移動等應有盡有，舖位更全數租滿。商業城負責人和幾家商舖店長對此均表示，商場以深港旅客為主，其中港客人數佔80%以上，有商舖稱每日營業額可達4萬元（人民幣）。



記者觀察到蓮塘口岸因有地鐵，許多港人上午拉著車仔在深圳菜市場買餸，下午離開前在商業城買燒臘返港，成為一種新的常態。商業城負責人余震宇也驚奇港人的北上熱情，稱許多食肆會特別調整符合港人口味，更笑稱「有些香港人會去買菜的地方，我還不一定知道咧。」



開關一年，蓮塘口岸從過去冷冷清清，已變成港人「北上買餸第一站」，又被稱為是「港人帶旺的商場」。（香港01 黃浩謙 攝）

一年半時間 蓮塘口岸舖位從冷清到全滿

2023年2月剛通關，蓮塘口岸商業城內許多商舖空置，只有便利店和一兩家食肆正在營業。僅過半年，經蓮塘口岸過境人數迅速攀升達單日6.2萬人次，承接了大量的往返深港人流。到了去年10月份，蓮塘口岸商業城內已是人潮湧動，尤其當時時令生鮮大閘蟹熱賣，不少過境人士在店門口排隊購買，開啟經蓮塘口岸「北上買餸」熱潮。

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對於蓮塘口岸商業城的變化，商業城負責人余震宇向記者介紹，從去年通關後3個月左右，商業城的商舖已經招滿，主要業態是餐飲、貨幣兌換、售票等便民服務，而且大多數商舖的營業時間會與關口開放時間（上午7時至晚間10時）同步，以方便往來的深港旅客。

蓮塘口岸商業城物業公司負責人余震宇（香港01 黃浩謙 攝）

記者以旺舖租賃為由在「安居客」搜索「蓮塘口岸商業城」，但並無舖位出租信息。記者詢問一位深圳中介吳先生，他介紹蓮塘口岸商業城40平方米（約400呎）的商舖價格在每月月租3萬至4萬左右，但目前已無舖位。

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蓮塘口岸佛誕人流達10萬 餃子店一天能賣幾百斤

余震宇表示，開關一年多來，商城雖然沒有詳細統計過客流量，但因與口岸接駁，所以根據口岸官方數據來看，直至今年6月，日均的客流量約6.5萬人次，最高峰時是5月份佛誕假期，達到10萬人次。每日客流量最高時段大概是上午9點至12點和下午3點至6點鐘。

記者抵達時剛好是下午客流量高峰的3時左右，口岸商業城已熙熙攘攘，部份店舖外開始排隊，許多港人拉著車仔裏已經擺買生果和蔬菜，正準備返港前買好些。

一年過去，蓮塘口岸所有商舖都已組滿，口岸往來旅客單日達到10萬人次。（香港01 黃浩謙 攝）

一年過去，蓮塘口岸所有商舖都已組滿，口岸往來旅客單日達到10萬人次。（香港01 黃浩謙 攝）

「燒味或者零食、炒貨，餃子、雲吞類，這些方便帶走的產品都都比較熱門。」余震宇介紹，各家商舖的客流都比較集中和平均，「我們沒有『舖王』，部份堂食的餐廳可能比較靠側面，但有些商舖比較適合靠近出入口的，有些堂食舖則比較靠側邊。」

今年4月入駐蓮塘口岸粵餃皇李店長稱，從試營業開始店舖的客流量就已經像現在一樣，尤其週六日、香港的紅日人流會更多，「每天的餃子能賣幾百斤左右」，雖然沒有做具體統計，但香港客戶在每日營業額中佔80%左右，李店長稱，「沒有想到會那麼多客戶是真的，一天下來我們員工有七八個，有時候會十個，會其他門店過來支援，會忙不過來，會排隊。」

李店長表示，他們會為香港客人提供免費的降溫冰袋，防止氣溫太高導致餃子變質、出水；同時也長期提供各種會員優惠、贈送回饋老客戶。

蓮塘口岸粵餃皇李店長稱，店舖每天的餃子能賣幾百斤左右，80%都是香港客人，而且店舖的餃子都可以帶回香港。（香港01 黃浩謙 攝）

蓮塘口岸薛記炒貨周店長則稱，因為這邊（蓮塘口岸）受港客歡迎，就把地址選在了這邊（蓮塘口岸）。」周店長介紹，「我們周一至週五是晚高峰，就是中午12點之後到閉關22點之內客流量會比較多；像週末一整天都客流量比較大。他更透露，「但每天（營業額）4萬是有的，香港客人的比率大概佔90%。」

店舖亦都為吸引港客推出不少套餐優惠等，「我們現在有申請50元3盒，我們後期會推出美團等小程序，定期上新一些優惠，都可以供港人挑選。」

羅湖商業城想成「蓮塘2.0」負責人：不擔心競爭

2023年中港通關後，過去港人熟悉的羅湖口岸商業城卻不如以往繁榮，更有人稱淪為「死場」，今（2024）年5月更有指羅湖商業城翻新成「美食城」，企圖打造成「蓮塘2.0」，口岸的人氣變化引發熱議。

余震宇提到，羅湖商業城還是有許多賣衣服、眼鏡的舖位這是目前商業城沒有的，蓮塘口岸商業城主要是快餐飲為主，「正如你們所看到，我們這邊是接駁位，客流量都比較大，主打的就是便捷、便利。主要我們這邊就是做一些快餐飲的這種，包括我們其實對比羅湖口岸有一些火車站的商務人群，我們這邊更偏向於服務深港的旅客。」

對於蓮塘口岸火爆後租金的上漲情況，余震宇表示不便透露，但他也坦言，其實從開關以來，「深圳各大口岸的租金都是在上漲的。」

蓮塘口岸商業城主要以快餐飲為主，更偏向於服務深港的旅客。（黃浩謙攝）

蓮塘口岸商業城主要以快餐飲為主，更偏向於服務深港的旅客。（黃浩謙攝）

值得一提的是，記者觀察到蓮塘口岸商業城旁邊的蘭亭國際商場，發現該商場也出現眼鏡店、按摩店和許多港人都熟知的品牌如「瀘溪河」等，亦都有不少港人在該商場食糖水、配眼鏡，未來蓮塘口岸附近的商場是否會增加更多的店舖和服務引發關注。

余震業亦認同「蓮塘口岸是最方便買菜的口岸」這一說法，他表示，現在這邊一地兩檢過關非常便捷，大大節省了大家的通勤時間，北上消費熱潮也是從去年通關以後一直持續。

目前深圳另一個東部口岸沙頭角口岸也正在翻修，未來將主要承擔旅檢功能，是否擔心沙頭角口岸翻修後會分流許多蓮塘商業城的客流，余震業則表示， 「深圳各個口岸都有它自身的優勢和特點，其實也不是太擔心競爭，主要我們還是服務兩地的遊客為主。」

港人憂內地食安 負責人：用高標準要求

蓮塘口岸已成部分港人「北上買餸第一站」。（黃浩謙攝）

近日不論是「油罐車混裝食用油和煤油」或是「農夫山泉」爭議都引發港人對內地食安的憂心，作為「北上買餸第一站」的蓮塘口岸商業城更從商品搭配、食品安全、服務質素等各方面做嚴格規定，為顧客提供保障。

目前蓮塘口岸主要就是加強對商戶、對旅客的服務質量的提高，更好地去服務兩地客戶。尤其在港人非常關注的食品衛生安全方面，俞震業介紹，目前蓮塘口岸加入了深圳消委會的「放心消費承諾」商圈中，負責人強調，對商場內的食品要求亦都非常嚴格，在實務上會認真做好把關減輕民眾的擔心。