廣州海珠有軌列車一日遊　6.9元超值玩盡最美七公里的10個景點

北上廣州遊玩，坐廣州海珠有軌列車是一道「捷徑」，因為有軌列車的11個站點，每一站都有景點在附近，可以在一天內玩盡海珠區最著名的地方。這個「觀光列車」全程7.7公里，所以有「最美七公里」之譽。

廣州海珠有軌列車的另一亮點，便是每程只需要2元人民幣，一天票也只是6.9元。幾塊錢可以歎冷氣遊景點，實在是件賞心樂事。想玩盡一天的話，該如何規劃路線？



廣州有軌列車｜沿線10景點 當一天旅遊特種兵

廣州海珠有軌列車共11個站，列車及沿途景點都十分美麗，被譽為「觀光列車」。圖為獵德大橋站車站月台。（廣州有軌列車微博/當代中國授權）

（當代中國製圖）

廣州海珠有軌電車起於萬勝圍站，止於廣州塔站，全長約7.7公里，共有11座車站。沿線有海珠區最著名的景點，例如廣州塔、赤崗塔、T.I.T創意園、珠江·琶醍啤酒文化創意藝術區、珠江-英博國際啤酒博物館、廣州會展公園、親水公園、琶洲國際會展中心、琶洲塔、黃埔古港古村等十大景點。

要善用一天票的話，該如何安排行程？本文就從吃買玩三方面，為大家整理出建議路線。

廣州有軌列車｜萬勝園站 黃埔古港一探千年商都

位於萬勝園的廣州水博苑，是集古建築與時代文化美食於一身的特色景區。（廣州有軌列車微博/當代中國授權）

廣州水博苑古港公園晚上景色更顯古典美。（廣州有軌列車微博/當代中國授權）

廣州黃埔古港美食區，有不少地道美食。（廣州有軌列車微博/當代中國授權）

在萬勝園開始一天的行程，黃埔古港是個好開始。黃埔古港是南宋時期商船集聚之地，見證了「海上絲綢之路」的繁榮，承載着廣州千年商都的繁華痕迹。

黃埔古港分四個區，有紀念展示區、古港公園區、棧道美食區及村頭廣場區，是集古建築與時代文化美食於一身的特色景區。

想一看黃埔古港的歷史，必去的就是「粵海第一關」，位置就在「古港遺風」大牌坊後面，是黃埔古港景觀區依據歷史資料原貌修建的仿古建築群。這裏還有一艘「闊闊真公主」號，是元朝闊闊真公主遠嫁伊兒汗國（今西亞一帶）坐過的船。

想吃地道美食的話，這裏有多家老廣食店，馳名的貓記艇仔粥、奶婆姜撞奶、炖蛋皇都是特色美食。

廣州有軌列車｜琶洲大橋南站 遊水博苑、琶洲塔

廣州海珠有軌列車沿途兩旁木棉樹和三角梅，是一道美麗的風景線。（廣州有軌列車微博/當代中國授權）

廣州水博苑展示嶺南水鄉建築，琶洲塔是清代羊城八景之一。（網上圖片)

廣州水博苑展示嶺南水鄉建築美。（網上圖片）

從萬勝園坐有軌列車到琶洲大橋南站出口，沿途處處都見粉紅色的木棉樹及三角梅，與碧綠的草坪相襯，是廣州最浪漫的都市世外桃源。

在琶洲大橋南站下車，便有一座仿古建築群的特色公園，是琶洲北部新建的網紅公園，它就是水博苑了。

水博苑內有龍舟銅雕、漁舟唱晚、仿古水車等展示了嶺南水鄉的畫面。走過草坪地，沿台階往小山坡上走便見到層層疊疊的八角古塔，就是著名的琶洲塔了。

琶洲塔建於明朝萬曆年間，與赤崗塔、蓮花塔並稱為廣州三塔。琶洲塔為八角九級樓閣式磚塔結構，紅砂岩石砌築，外看有9層，內則有17層，是珠江航道的重要地標，亦是清代羊城八景之一。

廣州有軌列車｜會展東站 親水公園

位於會展東站的親水公園，是兒童樂園。（網上圖片）

帶小朋友出遊的話，會展東站出來就有親水公園，有野外獨木橋、繩索、繩網等，附近還有滑板公園，可以讓小朋友盡情「放電」。

廣州有軌列車｜琶醍站 珠江琶醍啤酒文化創意藝術區

琶醍的啤酒文化意藝術區是大型的美食區，有藝術展覽，很適合玩累了休息及談天。（網上圖片 )

珠江琶醍啤酒文化意藝術區沿珠江走，可以看到美麗的黃昏。（視覺中國/當代中國授權）

玩累了，坐一個站到琶醍站，便有一個有名的吃喝天地「珠江琶醒啤酒文化創意藝術區」。這個座落在珠江邊的大型藝術及美食區，前身是啤酒廠，經過一番活化後，保留了三十多年歷史的啤酒麥料麥芽倉，是必到的打卡點。區內還有很多以舊工廠改造的商店，廢舊感同時富有文青氣息。

這裏是看日落的好地方，晚上亮燈後更可以盡情享受喝酒談笑的不夜天。

廣州有軌列車｜獵德大橋 打卡珠江美景

獵德大橋是能看到廣州塔及珠江美麗景緻，是看日落的理想地方。 （網上圖片)

在獵德大橋南站，走上獵德大橋，能夠看到廣州塔及珠江的夜景。（視覺中國/當代中國授權）

沿着江邊，可以拍到獵德大橋的全貌，但要到獵德大橋參觀，則要親身到獵德大橋站了。

獵德大橋是廣州最有特色的跨海大橋，跨越珠江，連接天河區與海珠區的橋樑。站在當中，可以拍攝到廣州塔、珠江、天河CBD的完美構圖。

獵德大橋下就是有名的臨江帶狀公園，是享受都市漫活的好地方。

廣州有軌列車｜ 廣州塔站 夜遊珠江

在廣州塔頂看夜景是最醉人不過，塔上還有不少刺激的玩樂設施。（視覺中國/當代中國授權）

來到黃昏看日落的時間，可以選擇在獵德大橋觀賞日落，也可以坐到廣州塔站，在廣州最高建築上「小蠻腰」吃晚餐、看日落美景，或坐上塔頂摩天輪飽覽珠江，都是樂事。

廣州塔內還是一個極限遊樂園，有步行上塔的天梯，也有極限運動，適合愛刺激的年輕人。喜歡刺激項目的話，建議把以上行程倒過來，由廣州塔站作為第一個站，先盡情享受刺激的樂趣，然後再享受都市漫活。

廣州塔有一段天梯可以拾級而上，讓旅客邊行邊欣賞廣州塔外的風光。（視覺中國/當代中國授權）

廣州塔極速雲霄（跳樓機），刺激好玩之外，還可以盡覽珠江風景。（廣州塔微博/當代中國授權）

廣州塔有不少極限運動，適合愛刺激的年青人。（廣州塔微博/當代中國授權）

廣州塔附近還是一個著名的文化旅遊點，周邊的廣州TIT創意園、廣州大劇院、廣東省博物館、海心橋等，都是非常值得參觀的地方。值得一提的是，廣東省博物館、海心橋都要事先預約。

至於購物方面，廣州塔名店林立，多個站點都有大型商場，比如廣東塔東站的天德廣場、會展西站有南豐滙廣場、員村商業步行街、琵洲塔站若比鄰社區商中心、萬勝園有保利廣場、琶洲商業廣場等。

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