深江鐵路隧道抵百米海底　破世界紀錄　通車後港深至粵西省時逾半

被譽為超級工程的深江鐵路正在建設中，預計2028年建成通車，屆時從深圳、香港前往粵西地區將省時逾半。周一（8月19日），深江鐵路重點控制工程——珠江口隧道，抵達水域下106米的海底最深處，這是中國盾構水下掘進的最深紀錄，亦刷新了世界高鐵盾構隧道海底最深紀錄。



深江鐵路珠江口隧道，抵達水域下106米的海底最深處。（深圳衛視）

這是中國盾構水下掘進的最深紀錄。（深圳衛視）

珠江口隧道全長13.69公里，是深江鐵路重點控制工程，採用礦山法+盾構法組合施工。其中，中鐵十四局採用一台開挖直徑13.42米的「深江1號」盾構機，從東莞向廣州南沙方向掘進3590米。

掘進過程中，盾構機下穿多條主航道，先後穿越13種地層、5種覆合地質，全斷面硬岩掘進長達2.75公里，花崗岩強度最高達124.6兆帕，還連續穿越17條斷裂帶及分支，區間工程複雜的水文及地質條件，為工程帶來了極大的難度。

相關負責人介紹，「深江1號」盾構機最大承受水土壓力可達10.6巴，相當於指甲蓋大小的面積上承受10.6公斤的壓力，在國內尚無同等條件的工程經驗和設計標準可供參考。「深江1號」盾構機於2021年12月始發，歷時969天一路下坡掘進，最終抵達最低點106米處。

「深江1號」盾構機歷時969天一路下坡掘進，最終抵達最低點106米處。（深圳衛視）

深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116公里。（深圳衛視）

深江鐵路是全國「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分。（深圳衛視）

深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。

全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。

深江鐵路是全國「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，建成開通後有利於打造粵港澳大灣區半小時生活圈、經濟圈，深圳前海自貿片區與廣州南沙自貿片區將實現半小時高鐵互聯互通。