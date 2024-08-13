深江鐵路穿百米海底　全國最深隧道迎進展　香港至粵西將省時逾半

被譽為超級工程的深江鐵路正在建設中，預計2028年建成通車，屆時從深圳、香港前往粵西地區將省時逾半。近日，中國最深海底隧道、深江鐵路珠江口隧道完成盾構掘進，而深莞隧道就進入主體結構施工。



在深江鐵路珠江口隧道，超大直徑盾構機「大灣區號」率先到達既定里程。（深圳衛視）

自2021年12月25日正式始發以來，「大灣區號」盾構機依次穿越了近21種地質以及9條斷層破碎帶。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，近日，在深江鐵路珠江口隧道，超大直徑盾構機「大灣區號」率先完成了全部1468環的掘進任務，到達既定里程，標誌着深江鐵路全線建設取得重大進展。

深江鐵路是全國「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要組成部分，也是落實粵港澳大灣區、「一帶一路」戰略的重大交通基礎設施。由於線路需要跨過廣州、東莞之間的珠江入海口，地質水文條件十分複雜，設計方案幾經比選，最終由公鐵兩用大橋改為隧道下穿。

作為全線控制性工程，深江鐵路珠江口隧道全長13.69公里，使用兩台盾構機相向掘進。中鐵隧道局承建的2標段盾構法隧道長2930米，隧道水下最大埋深115米，最大水壓高達1.06兆帕，創下了中國海底鐵路隧道最深紀錄。

深莞隧道進入主體結構施工。（深圳衛視）

自2021年12月25日正式始發以來，「大灣區號」盾構機依次穿越了近21種地質以及9條斷層破碎帶，期間創下了單日掘進24米，當月最高掘進432米的好成績。截至目前，珠江口隧道整體已累計完成三分二的施工任務。

另外，歷經17個小時澆築作業，深江鐵路深莞隧道3-1號盾構始發井首塊底板於8月7日澆築完成。標誌着該工程施工建設取得階段性突破，同時拉開了主體結構施工的序幕。

深江鐵路3-1號工作井長123.5米，深度為22米至26米，本次澆築首塊底板結構尺寸為長23米、寬21米，底板厚度1.4米，合共混凝土方量716立方米。

深江鐵路線路示意圖。（深圳衛視）

深江鐵路線路示意圖。（深圳衛視）

深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。

深江鐵路深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。深江鐵路建成通車後，將把深圳、東莞、廣州、中山、江門更緊密連接在一起，實現深圳前海自貿區與廣州南沙自貿區半小時高鐵互聯互通。此外，江門與深圳可實現1小時內通達，香港至粵西地區亦將省時逾半。