深圳「企鵝島」一期料年底投用　首條環線地鐵將穿島而過

位於深圳前海的騰訊新總部「企鵝島」一期工程預計今年底完工並投入使用，標誌性建築騰訊總部大樓將於2025年初開工建設。整體項目預計2026年完工，其後面向公眾開放，成為深圳旅遊打卡新地標。



「企鵝島」一期工程預計今年底完工並投入使用。（深圳衛視）

標誌性建築騰訊總部大樓將於2025年初開工建設。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，騰訊深圳前海新總部於2021年中旬動工興建，項目投資319億元人民幣，用地面積為80.9萬平方米，總建面積達200萬平方米。

騰訊總部大樓位於「企鵝島」中樞，由4座螺旋攀升的塔樓組成，形似一台高速運轉的引擎，得名「科技引擎」，它是騰訊未來的核心基地，將持續投入以AI為代表的前沿技術研發，未來將成為助力前海創新發展，打造具有全球競爭力的開放型創新高地的重要引擎。

企鵝島。（深圳衛視）

「企鵝島」園區內主要建設創新型產業用房、商業、生活配套設施、科技展覽館、數據及智慧控制中心等，預計可以容納7.5萬名辦公人員。島上建築以無障礙環境最高等級標準建設，其中，科技展覽館、文化館、體育中心等公共服務設施建成後將面向公眾開放。

而唯一一條經過大鏟灣騰訊「企鵝島」的地鐵——深圳首條「環形」地鐵15號線亦正建設中，深圳地鐵15號線全長32.2KM，設站24座，其中換乘站18座，目前，全線18座車站除同樂關站外均已進入圍護結構和主體施工。

深圳地鐵15號線是唯一一條經過大鏟灣騰訊「企鵝島」的地鐵。（深圳衛視）

圳首條跨海通道媽灣跨海通道，也途徑騰訊「企鵝島」。（深圳衛視）

此外，深圳首條跨海通道——媽灣跨海通道，也途徑騰訊「企鵝島」，媽灣跨海通道全長約8.1公里，當前已實現雙向貫通，為全線竣工通車奠定堅實基礎。今年年底通車後，將實現前海片區快速直達寶安中心片區。

通過內外交通串聯起前海、寶安和南山中心等高科技企業雲集區域，疊加前海現代服務業和寶安區制造業等多重優勢，「企鵝島」建成後，將為整個片區注入強大發展動力，成為深圳又一個科技地標。