深圳前海啟用「港青驛站」 提供93套過渡住房最長免費住1個月
撰文：鄭寧
出版：更新：
深圳市前海深港青年夢工場「港青驛站」日前正式運營，為在粵港澳大灣區創業及就業的香港青年提供最長1個月的過渡性免費「一站式」住宿服務。待其找到穩定工作後，則可依據政策申請人才房進行長期居住。
「港青驛站」位於前海合作區夢海大道5188號的前海深港青年夢工場二期J棟（11棟）公寓4-6F，共有93套智能化客房，分「單間、一房一廳、兩房一廳」等戶型，內配包括「分體空調、熱水器、洗衣機、電磁爐、電冰箱、熱水壺」等完善的設施。
「港青驛站」除為港青人才提供舒適的住宿環境外，還針對港澳青年提供人才房申請的諮詢和協助服務，確保其能夠順利解決居住問題，全力支持其在前海的職業發展。
「港青驛站」服務對象：
港青驛站採用線上申請的方式，申請人需根據自己的入住時間提前2天申請。
1.短期居住的港青（最長7日）在前海合作區內求職面試、實習、就業、創業
2.過渡期居住的港青（最長1個月）所在就業或創業團隊已經獲得前海深港青年夢工場入駐通知，且申請時間距入駐通知發出時間不超過3個月；或者作為與前海合作區企事業單位簽訂一年及以上勞動（聘用）合同的員工，且申請時間距勞動（聘用）合同約定的入職起始時間不超過3個月
短期入住，需付押金800元人民幣；過渡期居住，則需付押金1000元人民幣，同時需支付物業費、水費、電費。
「港青驛站」入住條件（須全部滿足）：
1.具有中國國籍的18-45周歲中國香港特別行政區永久性居民
2.具有香港副學士以上學歷（境內大學專科以上學歷）
3.愛國愛港，擁護國家統一，遵紀守法的香港青年
4.在深圳市內未擁有任何形式自有住房
5.未享受過深圳市及各區（含前海合作區）的購房補貼、租房補貼優惠政策
6.未入住過港青驛站
7.申請人為實際入住人
深圳開通自動駕駛巴士路線 途徑前海6站 試運行預約免費乘坐廣東首家中外律師事務所聯營辦公室在前海成立深圳首條海底隧道雙向貫通 料年底建成通車 完善前海交通結構深圳前海到蛇口低空經濟先導區：打造低空經濟產業體系前海搶人！展開全球特聘引進高端人才 港人可申全部4大崗位