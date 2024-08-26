深圳前海啟用「港青驛站」　提供93套過渡住房最長免費住1個月

深圳市前海深港青年夢工場「港青驛站」日前正式運營，為在粵港澳大灣區創業及就業的香港青年提供最長1個月的過渡性免費「一站式」住宿服務。待其找到穩定工作後，則可依據政策申請人才房進行長期居住。



「港青驛站」位於前海合作區夢海大道5188號的前海深港青年夢工場二期J棟（11棟）公寓4-6F，共有93套智能化客房，分「單間、一房一廳、兩房一廳」等戶型，內配包括「分體空調、熱水器、洗衣機、電磁爐、電冰箱、熱水壺」等完善的設施。

「港青驛站」除為港青人才提供舒適的住宿環境外，還針對港澳青年提供人才房申請的諮詢和協助服務，確保其能夠順利解決居住問題，全力支持其在前海的職業發展。

「港青驛站」服務對象：

港青驛站採用線上申請的方式，申請人需根據自己的入住時間提前2天申請。

1.短期居住的港青（最長7日）在前海合作區內求職面試、實習、就業、創業

2.過渡期居住的港青（最長1個月）所在就業或創業團隊已經獲得前海深港青年夢工場入駐通知，且申請時間距入駐通知發出時間不超過3個月；或者作為與前海合作區企事業單位簽訂一年及以上勞動（聘用）合同的員工，且申請時間距勞動（聘用）合同約定的入職起始時間不超過3個月

短期入住，需付押金800元人民幣；過渡期居住，則需付押金1000元人民幣，同時需支付物業費、水費、電費。

「港青驛站」入住條件（須全部滿足）：

1.具有中國國籍的18-45周歲中國香港特別行政區永久性居民

2.具有香港副學士以上學歷（境內大學專科以上學歷）

3.愛國愛港，擁護國家統一，遵紀守法的香港青年

4.在深圳市內未擁有任何形式自有住房

5.未享受過深圳市及各區（含前海合作區）的購房補貼、租房補貼優惠政策

6.未入住過港青驛站

7.申請人為實際入住人