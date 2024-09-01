深圳南山賞花｜流花山公園「粉色花海」　8000株粉紙扇花沿路盛開

夏末初秋的深圳，一起去看海邊的粉色花海吧！

生如夏花般絢爛有了具像化的畫面。



花海位於「深圳灣公園-流花山」，佔地1.5萬㎡，整體是一個扇形緩坡地。

+ 2

正值花期，粉紙扇開滿了小山坡，這一朵朵粉紙扇花構成的花海，讓人彷彿置身在油畫世界裏，不愧被稱為現實版的「莫奈花園」。

温柔熱烈的花沿路盛開，微風輕踩着雲朵，與春筍大廈同框，初秋的最佳cp就是它們啦！

+ 2

「粉紙扇花」又稱粉葉金花、粉萼金花，花期一般在6-10月，觀賞期持續4-5個月。粉紙扇花的萼片就像粉紅的小傘，花瓣柔軟如絲，色彩絢爛多樣，花語是「永恆的愛」。

流花山公園除了賞花之餘，還可以沿着深圳灣濱海綠道踩單車、散步、看海，享受屬於深圳獨有的浪漫氛圍。

參考路線：流花山公園—彎月山谷公園—日出劇場—海風運動公園



深圳灣公園-流花山

地址：南山區沙河西路深圳灣公園內

門票：免費，無需預約

交通：1. 深圳地鐵2/11號線后海站G出口步行約1.5km；2. 公交90路/M123路到流花山公園站；泊車可至深圳灣公園C區日出劇場停車場、深圳人才公園停車場



Tips：

1. 園區內設有自動販賣機與直飲水

2. 中午陽光暴曬，儘量下午4點後前往，注意防曬避暑

3. 花田茂密，蚊蟲較多，建議準備好驅蚊止癢物品



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】