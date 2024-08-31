深圳美食｜千年陝西菜體現秦漢文化　大秦小宴有顏值有風味

「大眾點評必吃榜榜首、西安美食推廣大使、明星打卡店……」無數佳獎標籤是我認識大秦小宴的第一印象，當踏入店裏，與隨處可見的秦漢文化撞滿懷時，相信你也會不自覺入迷。



豪邁西北菜也能精緻宴請，精心品相盛情款待

作為深圳地標級宴請妙境，在食材和出品把控上大秦小宴更以匠心還原西北風味。甄選秦川黃牛肉與寧夏鹽池灘羊，肉質細美，脂肪含量低。超大份量，彰顯西北淳樸厚道，請客超有排面！

大秦小宴以弘揚千年陝菜為已任，也將古代用餐禮儀帶到了餐桌，融古今之味，聚眾家之精，品款待之禮。

匠心還原西北風味，舌尖感受西北風情👇👇👇

+ 3

1. 牛氣沖天

剛端上桌香味就鑽進鼻尖！看着一煲滿滿當當的牛肋條被秘製醬汁染成金黃色，令人食慾大增！7小時文火慢燉的醬汁精華滲透進食材裏，每一口都讓人神魂顛倒。

開餐儀式

Step ①「一倒」

Step ②「二敲」

Step ③「三品」



説到用餐儀式感，「大秦小宴」你算來對了！牛氣沖天一上桌這排面屬實是有被震驚到，大塊鍋巴扣在鍋上，淋倒熱氣騰騰的牛肋條等，將食材本味激發出來！

牛氣沖天用料非常足，酥脆鍋巴打底，選用秦川黃牛肉牛肋條，隨便一筷一夾，都是肉眼可見的「大塊肉」，混合黃芯土豆、胡蘿蔔等各種各樣的口感，層次豐富。

2. 大秦木炭烤羊排

大秦木炭烤羊排是店內招牌之一，選用寧夏鹽池灘羊，肉鮮香不韌，清香撲鼻，佐上特製椒鹽、辣椒粉，肥而不膩，厚重與醇香回味悠長！

一提到西北，腦海就自動聯想到「豪邁」二字，來「大秦小宴」吃羊排，也要豪邁地手抓才得勁！輕輕一扯，大塊羊肉便從上面脱離下來，入口軟嫩鮮香，肥而不膩。

3. 長安葫蘆雞

長安葫蘆雞作為一道始於唐代的西安宮廷名菜，被譽為「長安第一味」。因外觀神似葫蘆，且因整隻雞「囫圇」下鍋和整隻雞「囫圇」上桌得名「葫蘆雞」。

長安葫蘆雞皮酥肉嫩、輕扯便脱骨，口感香爛，醇厚的香味一口難忘。

4. 陝南地鍋雞

陝南地鍋雞是店內限定季節菜，採用陝南高山農家雞，放養180天，純五穀雜糧餵養，每塊肉肉都與靈魂醬汁完美融合，色澤誘人，鮮香撲鼻，而且份量夠足。經過長時間燜煮，骨頭也夠入味！

騰騰的熱氣瞬間激發出湯汁與陝南高山農家雞的香味，直鑽鼻腔，衝動的食慾被狠狠地勾起。咬上一口，肉肉軟嫩細膩，牙齒碰觸的瞬間還透着醬香與滑嫩，大口吃肉的快樂就這麼簡單！

顏值與風味並存，玩轉味蕾美學

霸氣主食

1. 超級霸氣Biang Biang面

「擀厚切寬像褲帶，爽口耐飢撩的太。」西北人的熱情豪邁、堅韌粗獷、潑辣爽快，都融匯在這一碗霸氣Biang Biang面裏了。麪條很厚、很寬、很長，勁道超足，淋上紅油後光澤飽滿，光是看着就能讓人垂涎三尺！

油潑辣子是biangbiang面的經典吃法，有味道卻不重口。配料豐富多樣，既有肥瘦相當、鹹香十足的五花肉，也有西紅柿炒蛋、肉卷澆頭，碗比頭還大！

+ 3

2. 關中三色涼皮

關中三色涼皮寓意三秦之地，用胡蘿蔔汁、菠菜汁、面汁製成三色，顏色鮮亮，惹人垂涎。捲曲成三小團，拌入特製陳醋油辣子調味，涼皮香嫩彈滑，酸辣爽口！

精緻湯品：菊花豆腐湯

菊花豆腐湯同樣是一道色香味俱全的國宴美食，通過這道菜也能看出西北名廚中的鐵漢柔情！

豆腐絲絲分離，猶斷未斷，形似菊花、高雅純潔，色澤美觀、湯鮮味美，集結色香味一體。

西北特色飲品：皇瑰稠酒

皇瑰稠酒是西安特產甜米酒，酒體稠密，帶有黃酒和醪糟的醇厚和一絲桂花的清香。度數不高，但據説盛唐時期李白對它也是愛不釋手！

飲酒時需左手壓右手，左手大拇指豎起。一口飲盡，感受西北質樸和傳統釀造工藝魅力！

顏值甜品

1. 桂花番茄凍

鍾愛大口吃肉的西北人做甜品小吃也充滿了匠心。桂花番茄凍以分子料理美學打造，酸甜口感與桂花香在唇齒間綻開。

2. 甜胚子酸奶

「甜胚甜，老人娃娃口水咽，三碗四碗頂頓飯。」一碗甜胚子酸奶真就能頂碗米飯了，濃厚的奶香，清甜解膩。

深圳地標級宴請聖地，私享靜謐時光

大秦小宴從名字到店員着裝與環境設計都是滿滿的中國風，低飽度主色調，搭配金色點綴，皮質木椅、屏風隔間……既有私密用餐的愜意感，又不失穩重與雅緻！

+ 7

得益於獨特新派西北風味和古色古香的空間設計，大秦小宴成為大家心中的宴請勝地。店內還有主題包廂可供選擇，商務宴請、家庭聚會......來這裏，將儀式感拉滿。

大秦小宴·新派西北分店資料

深圳卓悦中心店

地址：深圳市福田區One-Avenue卓悦中心L4層

電話：0755-88356969



深圳益田假日店

地址：深圳市南山區深南大道益田假日廣場L2層

電話：0755-26918063



萬象前海店

地址：深圳市南山區萬象前海購物中心L316

電話：19926598136



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