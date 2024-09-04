颱風摩羯︱深圳颱風白色預警訊號升級為藍色　5日晚距離深圳最近

深圳市氣象台9月4日19時00分將全市颱風白色預警訊號升級為藍色，預計受颱風「摩羯」影響，深圳市陣風將達8級以上。



今年第11號颱風「摩羯」已於4日早晨08時加強為颱風級（12級），4日18時其位於深圳市東南方約488公里的南海東部海面，移速緩慢。（深圳發布）

今年第11號颱風「摩羯」已於4日早晨08時加強為颱風級（12級），4日18時其位於深圳市東南方約488公里的南海東部海面，移速緩慢。

由於海洋和大氣環境總體有利，颱風「摩羯」會是一個近海加強的颱風，最強可達強颱風或超強颱風。預計6日下午到夜間在海南萬寧到陽江陽西一帶沿海登陸，5日夜間距離深圳最近約350公里左右。

雖然颱風摩羯劍指粵西，對深圳的影響也不可小覷。摩羯具有強度強、移動緩慢的特點，對深圳有明顯風雨影響，強風影響持續時間長等特點。

預計9月5日起降雨增多，天氣可能對通勤交通帶來一定影響；雨時道路濕滑、能見度較低，建議公眾及時做好行程安排，關注氣象和交通部門發佈的最新資訊。

深圳未來七天天氣趨勢

4日：高溫炎熱，傍晚至夜間局地有9級左右雷雨大風天氣的風險，且夜間風力逐漸加大，東部沿海和海區最大陣風7-8級；

5-7日：有大雨到暴雨局部大暴雨，沿海和海區最大陣風8-9級高地10級。

其中5日白天-6日下午為大風主要影響時段；6-7日降雨加大，為降雨主要影響時段。