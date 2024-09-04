颱風摩羯｜麥美娟視察鯉魚門防水措施　大澳啟動嚴重水浸應變計劃

颱風摩羯吹襲本港，各部門關注容易受海水倒灌和海水淹浸的低窪地區。民青局局長麥美娟及相關政府部門今日（4日）分別到鯉魚門和大澳視察，渠務署已安裝擋水板及沙包，食環署會清理渠道。



離島民政處已局部啟動「大澳嚴重水浸緊急應變計劃」，務求將水浸風險和影響減至最低。民青局又指，民政事務總署緊急事故熱線（2572 8427）已開始24小時運作，各區關愛隊亦會做好準備，支援臨時庇護中心運作，協助受影響居民。



局長麥美娟等人今日(4日)分別到鯉魚門和大澳視察，其中離島民政處已局部啟動「大澳嚴重水浸緊急應變計劃」。(民青局Facebook)

民青局在Facebook發帖，表示為應對颱風來襲，民政事務總署、18區民政事務處及其他政府部門，包括渠務署、食環署等已提早做好準備，特別關注容易受海水倒灌和海水淹浸的低窪地區。民青局局長麥美娟、副局長梁宏正及民政事務總署署長張趙凱渝，今日分別到鯉魚門和大澳視察預防水浸工作。

渠務署安裝擋水板及沙包

就鯉魚門的情況，麥美娟、梁宏正、觀塘民政事務專員何立基，以及觀塘區議員、油塘西關愛隊及部門代表，到鯉魚門視察各項預防風暴潮設施，了解渠務署人員安裝擋水板及沙包的工作，以及聽取食環署人員介紹清理渠道的安排。民青團隊其後亦聯同區議員和關愛隊，向鯉魚門商戶及住戶派發傳單，提醒市民留意最新天氣資訊，有需要時可向民政處、區議員或關愛隊求助。

啟動「大澳嚴重水浸緊急應變計劃」

民青局稱，大澳是另一個容易受風暴潮影響的地區。張趙凱渝聯同離島區民政事務專員楊蕙心，以及離島大嶼山關愛隊和大澳鄉事委員會到大澳視察，離島民政處已局部啟動「大澳嚴重水浸緊急應變計劃」，預防措施包括有最新安裝嘅透明防洪牆、裝置擋水板、清理渠道及向居民提供沙包等，務求將水浸風險和影響減至最低。

民青局指，民政事務總署緊急事故熱線（2572 8427）已開始24小時運作，各區關愛隊亦會做好準備，支援臨時庇護中心的運作，協助受影響居民。

麥美娟表示感謝各部門及前線成員，在風暴來臨前迅速應變，做好準備。區議員和關愛隊會做好「上情下達、下情上報」，一方面向居民發放天氣資訊，提醒居民做好預防措施；另一方面收集當區情況，及時向民政處及相關部門通報。