颱風摩羯｜去年世紀黑雨重災　環翠商場圍板　車主駕車撤離停車場

颱風摩羯吹襲，天文台今日（4日）下午6時40分改掛三號風球，明日下午至晚上或會發出更高信號。上年世紀黑雨遭嚴重水浸的環翠商場，已擺放了圍板及沙包在周圍，有暴雨時就放置。有商戶表示不擔心，認為暴雨百年一遇。至於停車場，則有車主移師往另一個樓上的室內停車場，不會再在這裏泊車。另外，渠務署亦派員視察柴灣迴旋處一帶渠道情況。



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▼2023年9月10日 環翠停車場一片泥濘▼



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▼9月10日 環翠商場店舖關閉▼



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去年9月7日晚上「五百年一遇」暴雨致多區水浸，柴灣環翠商場及停車場是黑點之一，積水浸到半架車。摩羯明日或逐步增強，記者今日到環翠商場視察，見周圍已擺放了沙包及圍板，以備暴雨時放置在商鋪外面擋水。

車仔麵店嘆去年大水浸 今稱「有幾何真係咁勁呀」

一間車仔麵店員工范小姐表示，商場管理員已預備定沙包及圍板，一有水勢就會圍放在店舖外。她指上年黑雨餐廳嚴重水浸，電器都壞了，幾日開不到鋪，但自那次之後就再沒發生，商場有放圍板等措施。因此她稱不擔心明天會水浸，「有幾何真係咁勁呀」，會視乎下午是否掛8號而休息。

另一間西式餐廳的玻璃門前則設置了金屬水閘及沙包，員工表示，自上年黑雨就安裝了。

環翠停車場車主移師樓上室內停車場：打風就不了

環翠停車場的幾個渠道則擺放了水泵。車主鍾先生來駛走車輛，移師去另一個樓上室內停車場，並表示是最後一日泊在這裏。他表示一直習慣在這裏泊車，但「打風就不了」，上次黑雨時幸好駛走了車輛泊街上咪錶，直至最近終於物色到另一個停車場泊車。

車主陳先生則表示，明天會視乎雨勢再決定是否駛走車輛。他指去年黑雨馬上開走車輛，又通知街坊「救車」，今年也擔心再有水浸，「驚就一定驚，睇緊啲。」他稱去年黑雨也有水泵，但懷疑浸了錶房無法供電，希望管理公司加緊巡查、加大水泵力度，如半夜暴雨就馬上打電話通知車主；他亦建議樓梯處可以落閘。

渠務署下午約4時派員到場視察柴灣迴旋處一帶渠道情況，包括環翠商場外一渠口。技術秘書黎康豪表示，已加建路邊集水溝、組合泵及排水管道，以加強迴旋處一帶排水能力。

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杏花邨安排車主8號或黑雨改泊上邨停車場

另一重災區杏花邨各座亦陸續架上鐵圍板，準備應對摩羯。以往亦曾水滿為患的停車場內，後門亦已設置好水閘，而出入口則未放，車輛仍可自由出入。

車主吳先生剛回來，他表示在8號風球、黑雨下，管理處讓車主可泊在港鐵站上蓋的上邨停車場車位。問及會否擔心水浸，他說「咁耐都未再試過好似山竹咁」，而且停車場都會落水閘，不過他仍擔心水閘擋不到水，穩妥起見，如果雨勢大或掛8號，會撲回來將車駛往上邨；上年黑雨他亦有這樣做。