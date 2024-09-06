「飛行汽車」登陸廣州開發區　零基礎用戶也能5分鐘上手

日前，小鵬匯天「陸地航母」飛行汽車超前品鑑會在廣州開發區、黃埔區舉行。小鵬匯天分體式飛行汽車「陸地航母」實車首次在廣州亮相，並進行了公開試飛。



「陸地航母」飛行汽車的飛行體和陸行體部分。（仇明全 攝）

自研技術解決「車機分離」難點

「陸地航母」整體採用極簡、凌厲的賽博機甲設計，整車長約5.5米，寬約2米，高約2米，可停入標準停車位，可駛入地庫，C照即可陸地駕駛。

「陸地航母」分為陸行體和飛行體兩部分，陸行體又被稱作陸行「母艦」，採用三軸六輪設計，可實現6×6全輪驅動及後輪轉向，具備較好的承載能力和越野能力。陸行「母艦」克服前所未有的工程設計難度，打造出全球唯一能裝下「飛機」的汽車後備艙。飛行體採用六軸六槳雙涵道的創新構型，機身主體結構和槳葉採用碳纖維材料，兼顧高強度和輕量化，270°全景座艙可為用戶提供開闊的飛行視野。

飛行汽車如何實現「車機分離」？小鵬匯天自研車載自動分合機構，用戶一鍵操作便可實現陸行體和飛行體的自動分離、結合。分離後，飛行汽車展開飛行體的6副機臂和旋翼，即可開啟低空飛行。飛行體落地後，收攏6副機臂和旋翼，通過陸行體的自動駕駛功能和自動分合機構，實現與飛行體的精準對接、結合。

這一突破性的創新，可以解決傳統飛機在使用過程中的「移動難」「儲存難」兩大痛點問題。同時，陸行體不僅是一個移動平台，也是一個存儲、補能平台，是名副其實的「陸地航空母艦」。

據介紹，陸行「母艦」搭載全球首個800V碳化矽增程動力平台，綜合續航里程超1000km，滿足長途出行需求。陸行「母艦」還是一個「移動超充站」，行駛中、停車時均可以給飛行器進行超大功率補能，滿油滿電可實現6次飛行。同時，飛行體搭載全域800V碳化矽高壓平台，飛行電池、電驅、電涵道、壓縮機等均為800V，從而實現更低的能耗、更高的充電速度。

零基礎用戶也能5分鐘上手

傳統飛機操作極其複雜，用戶學習綜合成本非常高。「陸地航母」的飛行器支持手動和自動兩種駕駛模式，首創單杆操縱系統，單手即可控制，摒棄傳統飛行器「雙手雙腳」的複雜操縱方式，零基礎用戶也能實現「5分鐘上手，3小時成高手」。

截至目前，小鵬匯天已經完成超70個飛行營地的合作簽約，並計劃到年底前完成超200個飛行營地的佈局，全國核心城市用戶有望在30分鐘車程內即可到達就近的飛行營地，個別城市至多兩小時可達。

據了解，今年7月，廣州開發區與小鵬匯天簽訂投資合作協議，小鵬匯天飛行汽車研發、智能製造及銷售中心落地廣州開發區，並生產「陸地航母」飛行汽車的飛行體部分，這也是亞洲飛行汽車領域迄今為止最大的投資合作項目。「陸地航母」將於今年11月在全球四大航展之一的「中國（珠海）航展」進行首次公開載人飛行，並將參加11月的廣州國際車展，計劃於今年年底啟動預售。