商業諮詢機構：中國2030年汽車全球份額將達33%　主要海外增長

根據艾睿鉑（AlixPartners）商業諮詢公司最新報告顯示，數據預測中國品牌汽車製造商有望在海外市場實現快速擴張，預計在2030將佔據全球汽車市場33%的份額。而目前中國品牌汽車全球市場份額為21%，但是在海外市場僅佔3%。



內媒《快科技》報道，該報告預計2030年中國品牌汽車在中國以外地區的銷量將從300萬輛激增至900萬輛，市場份額將從3%增長至13%。

報告指出，儘管面臨拜登政府對華祭出新關稅政策和日本市場的挑戰，依舊無礙中國汽車製造商在歐洲市場的份額翻倍達到12%的趨勢。特別值得注意的是，中國品牌汽車在俄羅斯市場的份額預計將從33%翻倍至69%。

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報道表示，中國品牌汽車製造商的優勢在於成本優勢、當地語系化生產戰略以及先進的技術水準，這些優勢能夠滿足消費者對汽車設計和新鮮感的不斷變化的偏好。

此外，中國品牌汽車從創造新產品到上市僅需20個月，遠低於傳統汽車製造商的40個月，且擁有35%的「中國製造」成本優勢。

至於在各地增長的差異，報告預估，可能在日韓和北美市場增長會較弱，但在中南美洲、東南亞、中東和非洲等其他主要地區，中國品牌汽車的市場份額預計將呈指數級增長。