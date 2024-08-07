珠海民房倒塌3死1傷 初步判斷為煤氣爆燃所致 CCTV拍下爆炸瞬間
撰文：林芷瑩
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珠海斗門區一幢兩層高的民房昨日（6日）倒塌，4人被困。斗門區宣傳部今（7日）早通報稱，事故造成3死1傷，初步判斷塌樓是煤氣爆燃所致。
閉路電視畫面顯示，昨日下午4時42分，涉事民房閃出一下橙紅色火光後開始倒塌，牆體四分五裂，現場隨即揚起大量灰塵，十幾秒後，民房已經淪為廢墟。事後，附近大批居民自發救人。
《南方都市報》報道，倒塌的居民樓周圍均為低樓層民房，塌樓時揚起大量灰塵，現場一片狼藉，倒塌的牆體、水泥塊和裸露的鋼筋交錯堆積。當局派出2部挖掘機到場，在距事發地點5、60米外拉起警戒線。
附近小區的保安介紹，昨日下午5時許曾聽到一聲巨響，「聲音很大，當時還以為地震了」。有目擊者稱，倒塌的房屋呈傾斜狀，塌陷不久後就有傷者被救出，「事發時，可以看到一股黑煙，爆炸瞬間有震感」。
據珠海市斗門區應急管理局通報稱，井岸鎮坭灣村一幢兩層高的民房倒塌，4人被困。斗門區宣傳部消息稱，事故造成1人輕傷，3人經搶救後不治，初步判斷事故原因是煤氣爆燃所致，具體原因還在調查中。
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