01直擊｜陽澄湖大閘蟹開售　港人北上盒馬嚐鮮：新鮮又大平過香港

江蘇陽澄湖大閘蟹於9月25日正式「開湖」捕撈，26日開始新鮮大閘蟹已陸續進入全國市場和民眾餐桌。27日，《香港01》記者北上探訪大閘蟹銷售情況，在深圳皇廷廣場盒馬鮮生，看到已有不少港人專門來購買品嚐「第一網」捕撈的新鮮大閘蟹，更有阿姨打包活蟹帶返香港，「暫時香港依家沒有，所以我就上來買左先。」



盒馬深圳區域水產採購負責人嚴永武向《香港01》介紹，盒馬今年主銷的是陽澄湖大閘蟹，昨日第一批已空運至全國所有門店，大小在140g至160g之間；隨著10月大閘蟹進入黃金期，大閘蟹也會更加肥美選擇更多，且價格會有所下降。



除了盒馬鮮生，蓮塘口岸也有商家開售大閘蟹，不過負責人就表示，陽澄湖大閘蟹市面上太少，要指定地點才能購買，他們售賣的太湖蟹亦十分受港人歡迎，但都於剛剛上市，價錢較去年稍高。



盒馬售賣的為陽澄湖大閘蟹授權的湖蟹，每隻上面都標有紫色防偽標識。負責人介紹，所有的螃蟹都從陽澄湖空運到深圳，一個個吐著泡泡，可見十分新鮮。（香港01 鄭寧 攝）

近福田口岸的皇廷廣場盒馬鮮生是不少港人北上買餸必去地，目前首批來自陽澄湖的大閘蟹已在門店擺放整齊供顧客選購，一個個還能吐出泡泡，可見十分新鮮。

「價格性價比對比去年還是比較實惠的」，嚴永武介紹，去年陽澄湖開湖時間是9月26號，今年是9月25日，時間相差不多，但從價格方面，去年開湖時要88元一只，今年則將價格下調至79.9元（非會員價），298元4隻。

10月大規模上市價格下調 陽澄湖專屬標識防假蟹

江蘇陽澄湖大閘蟹9月25日開湖捕撈，惟受夏秋轉季時節持續高溫，及颱風「貝碧嘉」等影響，今年陽澄湖大閘蟹總產量較少，約有9900噸，但品質優良。目前陽澄湖出水的主要為母蟹，蟹黃飽滿度已經達到七分以上，10月中旬公蟹基本成熟。

盒馬26日正式上市的陽澄湖大閘蟹在140g至160g（內地重量2兩左右）左右，一隻的會員價格為70.31元。另一種蘇州母蟹的價格則較低，會員價格一隻49.19元，198元4隻。嚴永武表示，隨著10月國慶、重陽節到來，更大規格的大閘蟹也會大批量捕撈上市，價格方面會有10%左右的下調。

為了確保消費者能購買到正宗的陽澄湖大閘蟹，今年陽澄湖大閘蟹農產品使用了紫色、綠色的新版防偽溯源專用標識。嚴永武提醒消費者，陽澄湖大閘蟹皆有授權，消費者購買時應看準防偽標示，紫色的為湖蟹、綠色為塘蟹，盒馬售賣的全部為標識為紫色的湖蟹。

預期港客銷售額增3成 免費煮熟打包帶返香港

去年港人迫爆盒馬鮮生購買大閘蟹，當時更有店員介紹，可以將活蟹帶回香港，「拿10幾20幾隻過關都沒有問題」。嚴永武預計，今年港客購買大閘蟹的銷售額能夠有25%到30%到增長。「去年我們爆發也是比較好的，所以今年我們根據去年做了一個比較好的增長預期，會在25%~30%這樣一個增長。主要推廣會放在陽澄湖，這個也是港客比較關注的品質和價格。」

與去年一樣，今年盒馬也為港客提供現場蒸熟即食或冰鮮打包的服務，嚴永武說，「我們可以幫他直接蒸了在這里吃。如果他要打包，我們可以提供這種保溫盒就給他打包走，如果想帶鮮活的走，我們可以提供冰袋。」

價平又大引港人北上嚐鮮

由於剛剛上市，現場顧客並不多，不過都有港人提前北上嚐鮮。今年第一次買蟹的馮女士挑選了5隻大閘蟹放在保溫袋中，她說，她在香港和深圳兩邊都會買大閘蟹，香港價格會比深圳貴一些，但「暫時香港依家沒有，所以我就上來買左先。」

去年，所有的大閘蟹都在深圳盒馬購買食用的莊先生，了解到今年差不多開市，所以再來吃。莊先生說，比起去年10月的價格仍有「小小貴」，不過「一定平過香港」。對於質素，他大讚「好正」，「我食過好多次了，個膏爆膏」。

去年除了在盒馬店內食用外，莊先生每次還會帶十幾隻活蟹返回香港，惟今年就不知海關是否會檢查嚴格，「太多人上來買，變左香港啲大閘蟹反而冇咩生意，所以唔知會唔會有啲行動來打擊，但舊年我帶咁多次都冇事。」

而另外一位榮先生則已開始享用大閘蟹，自己去年在香港吃大閘蟹，55港幣一隻但要比內地的大閘蟹小一圈。今年試吃後他表示，「新鮮程度差不多，唔爭好遠，但係香港貴就貴在舖租個度，咁呢個咁大間，相對舖租就可以分薄啲，價錢就會平啲、抵啲咯」，而且在盒馬購買的好處是會幫忙「整埋所有嘢」。

蓮塘蟹檔：港客佔9成 太湖蟹亦受歡迎

除了盒馬出售大閘蟹外，作為部份港人北上買餸第一站的蓮塘口岸都有專門售賣大閘蟹的檔口。檔口負責人玲姐介紹，檔口有9成都是香港顧客，「舊年我哋賣得好好嘅，今年都係果啲老顧客過來」，惟近期大閘蟹剛上市，價錢會稍高，隨著10月中旬黃金期到來，會慢慢恢復到過往價錢，公蟹、母蟹，及各種大小規格也會更加齊全。

目前，檔口開始售賣100元4隻的大閘蟹，不過產地就非陽澄湖而是江蘇太湖，「陽澄湖大閘蟹依家係好少嘅，都係有指定嘅地方先可以賣」。玲姐說，太湖大閘蟹也非常受港客喜歡，還有不少顧客會給她拍影片稱讚大閘蟹鮮美，「食過嘅各個都話『好掂』啦。」她亦表示，活蟹也可帶回香港，「20隻以內一餐的份量都沒問題。」