01直擊｜港人迫爆盒馬鮮生買大閘蟹　店員：帶20幾隻過關都冇問題

兩地通關後，不少港人到深圳吃喝玩樂之餘，更會「反向購物」，除了鮑師傅的「肉鬆小貝」、瑞幸咖啡的「醬香拿鐵」之外，近日更有港人從深圳買大閘蟹再帶回香港食用，福田口岸和蓮塘口岸旁邊更出現賣大閘蟹的店舖。

今年大閘蟹豐收，價格比往年相宜不少。記者今日（29日）在蓮塘口岸發現不少港人購買大閘蟹，價格更低至58元（人民幣，下同）；店主表示，每人可以帶20隻大閘蟹回港，「來買的香港人很多」。盒馬鮮生的大閘蟹櫃位更迫爆港人，最低99元有6隻，平均每隻僅16.5元。



位於蓮塘口岸的大閘蟹門店站滿過境人士，店外橫額寫有「大閘蟹批發零售，產地直銷，質量保證，免費代蒸，買十送二」等宣傳字眼，每隻售價介乎58元至118元。

在福田口岸過關前，同樣有賣大閘蟹的門店，工作人員表示店內大閘蟹都來自太湖，每隻售價介乎58元至118元，一旁的廣播可以聽到，「大閘蟹，水晶雞、鹵水鵝，好多潮汕美食，過嚟睇吓啊，全部都可以帶過關」。在記者離開前，店內已有港人購買兩隻大閘蟹過關。

盒馬鮮生海鮮種類多 港人周末買生鮮即食或返港

上周四，記者曾到位於前海hop天地的盒馬鮮生了解大閘蟹的銷售情況，當中可以看到一整排的大閘蟹，其中來自陽澄湖的大閘蟹最貴要價59元，其餘的螃蟹單價49元到19元都有。當時店員透露，上周末有很多港人帶大閘蟹回港，但當日未見有人搶購。

店員又悉心介紹如何選購大閘蟹，包括觸摸大閘蟹的殼看眼睛是否有動就可判斷新鮮與否，並囑咐顧客要小心握住殼拿起，「避免還沒吃到蟹就被弄傷」。

記者今日（10月29日）去到位於福田區皇庭廣場的盒馬鮮生，只見99元4隻大閘蟹櫃前迫滿香港人，店員在忙着補貨之餘，更向客人表示「拿10幾20幾隻過關都沒有問題」。