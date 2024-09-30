趣Share大灣區·中山｜走進稻田如置身油畫　感受香山書房獨有魅力

香港01 與GDToday 推出節目《趣Share大灣區》，每集都會為大家走訪粵港澳大灣區各大城市，介紹好玩、好食地方，傳遞灣區最新資訊。



適逢國慶十一黃金周，雖然香港只有一天假期，但不妨走遠一點，約上親朋好友到中山一日遊。第四集，《趣Share大灣區》來到中山市「踩點」，不僅可以在田間與海岸感受自然風光，還可以打卡幾何與線條碰撞出來的獨特書屋。



深中通道通車後，為深圳、香港的旅客新增一條新路線。從深圳深榮大廈（福田口岸）出發，乘搭深中快線便可直達中山博覽中心，全程只需1小時，票價為28元。

想在中山感受自然風光，近距離接觸大自然，距離中山博覽中心約20分鐘車程的南朗鎮崖口村絕對是不二選擇。崖口村保留了2000畝水稻田、1000畝觀光農田，稻田風光一望無際，遊客更可走進水稻田間，每當微風拂過，搖擺的稻穗讓人仿佛置身於油畫中。

記者在稻田間打卡留念。（潘樂文攝）

南朗鎮崖口村擁有一望無際的稻田風光。（林芷瑩攝）

來自中山市三鄉鎮的趙小姐介紹，這裏的無邊稻田是城市人的心靈驛站，每到假期她都會約朋友來遠眺滿眼翠綠，尋回兒時與自然的親密回憶，「城市間的自然風景能治愈人心，我一有空就會來崖口村感受大自然的饋贈，讓忙碌的生活停下腳步，休息一下」。

從綠意盎然的稻田向東驅車約5分鐘就可到達伶仃洋畔。這裏不僅能看到珠海的淇澳島，天氣好時還能遠眺深中大橋與港珠澳大橋。海堤邊有多輛美食車，有咖啡、手搖飲品、小食等。假期來漫步海邊，或者吹著海風喝咖啡，面對水天相接的景色放鬆身心，享受「chill感十足」的大灣區生活。

記者在海堤漫步。（潘樂文攝）

海堤邊有各種類型的美食車。（潘樂文攝）

在中山citywalk，不僅可以近距離擁抱自然的鄉野風光，還有充滿設計感的書香建築。位於中山華僑公園的香山書房保留了曾經中山頤老院的復古韻味，融入現代簡約的白色幾何圖形與線條設計，是一個新舊融合的文化地標。

「香山書房」是由中山市政府推進全民閱讀而設，既是一個免費的公共圖書館，也是藝術展覽、文化活動、小型演出的地方，是中山閱讀及文化推廣的大舞台，不少是利用舊建築活化而成，自2022年至今，市內已落成過百間「香山書房」。

步入「香山書房」後，遊客不僅能在知識的海洋遨遊，還可以在書房的不同區域打卡拍照，對於閱讀愛好者和攝影愛好者來說，都是假期旅遊好去處。

中山華僑公園「香山書房」。（林芷瑩攝）

中山華僑公園「香山書房」。（林芷瑩攝）

據悉，國慶期間，在充滿民國建築風格和南洋風情的孫文西路步行街還將舉辦「中山美食文化周」，遊客不僅可以享受到中山特色名宴、咖啡嘉年華、俄羅斯風情美食、拉美文化節，還能沉浸式體驗各種大型的非遺技藝。

孫文西路步行街。（潘樂文攝）

在步行街馬路對面亦會舉辦名為「岐江奇妙夜」的江畔潮流夜市，以「啤酒、音樂、美食」為核心元素，除了有香氣撲鼻的美食、小攤檔、潮玩手作外，更會有限定樂隊和非遺演出數十個攤位。

中山美食文化周

📍地點：孫文西路步行街

「岐江奇妙夜」江畔潮流夜市

📍地點：中山市西堤路利高廣場（西堤路一側）

