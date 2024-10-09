阿姨我不想努力了！深圳小鮮肉娶大20歲二婚房東：純屬愛情

內媒《瀟湘晨報》報道，深圳一位新郎與大自己20歲的房東結婚，他表示二人一開始只是房東和租客的關係，後來因相處生情，最終決定結婚。



深圳男娶大20歲女房東稱真愛。（事主抖音）

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據新郎東森介紹，兩人是在2018年認識的，當時雨姐是他的房東，大家剛開始只是溝通交租和物業的事情，一來二去，兩人慢慢熟悉了起來，聊的話題也越來越多，就決定在一起。

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當事人在社交媒體介紹，他對雨姐有感情之後，身邊朋友曾勸過他，但他還是堅持下來，對雨姐展開熱烈追求。新郎稱，一開始雨姐是很抗拒的，但在他的「死皮賴臉」之下，女方表示願意和他試一試。

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有網民對新人表示祝賀：「別說還挺有夫妻相」「感情不分年齡」「挺好的！年齡本來就不是問題」；也有人表示男方只是圖錢：「阿姨我不想努力了」「目的太明顯了吧」「少走20年彎路」「一點房租都不想付啊」；亦有人質疑是否是劇本：「估計又是騙流量的擺拍」「什麼時候開始帶貨」。

男方則在社交媒體賬號（@東森與雨姐）簡介中寫道：「一個深圳二婚房東跟一個頭昏租客，時間自會解答一切，只有經歷過的人才懂。」