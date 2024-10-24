深圳新房交易量達繁榮線水平　10月全市新樓認購量有望超10000套

「9·29」樓市新政發布後，深圳新房市場升溫，成交量持續上漲。據《深圳特區報》報道，深圳市房地產業協會和有關機構數據顯示，截至10月22日，10月全市新房累計認購量達8405套，22天新房庫存降3266套，全市新房去化周期逐步縮短，意味著新房市場需求旺盛，銷量良好。



據樂有家研究中心監測顯示，截至10月22日，10月全市一手住宅累計認購量達到8405套，達到深圳交易量的繁榮線水平（月交易量超過5000套），平均每天認購382套。按此趨勢發展月底累計認購量有望超10000套（注：認購≠合同網簽。先認購後合同網簽，兩者之間存在一定時間差，且認購存在小部份撤銷的可能性）。

「9·29」樓市新政的催化，不僅讓二手房源加速交投，同時，自9月30日以來新房認購量也直線上升，深圳新房市場持續升溫。截至10月22日，10月全市新房住宅網簽1664套，較9月同期增長44%。

深圳新樓盤交易量達繁榮水平。（視覺中國）

5萬以下單價新樓盤較受歡迎

網簽作為認購後的節點，雖有一定的時間滯後，但也是購房熱度的可靠憑據。從全市第三季度的新房網簽榜單來看，單價較低的項目也較受歡迎，前10的榜單中，有6個項目均價低於5萬元/平方米。此外，熱門新房項目大多具有核心區域、優質教育配套的特點。

據深圳房地產信息平台數據顯示，9月29日，新房住宅庫存為46987套，到10月21日，庫存量為43721套，消耗了3266套（為購房合同網簽後數據，非實時認購數據）。

深圳市住房和建設局表示，截至目前，全市可售新建商品住宅為4.4萬套，約455.5萬平方米，月環比持續下跌。

深圳光明新區施工中的新樓盤。（視覺中國）

隨著新房市場升溫，新房的後續供應引人關注。10月22日，深圳市住房和建設局發布2024年第四季度商品住房入市計劃。截至10月21日，4季度深圳預計有37個商品房計劃入市，預計供應房源面積為1498825.36平方米，共有13744套房源。從分區來看，南山和寶安的項目最多；福田無一盤入列。羅湖、龍崗、龍華、光明等區，相比較前幾個季度，供應列入計劃的均有所減少。