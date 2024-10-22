深圳又現｢日光盤｣！僅1.5小時便售罄　京滬深樓市節後繼續火熱

內媒《澎湃新聞》報道，隨著一攬子樓市利好政策的持續輸出，北京、上海、深圳樓市節後繼續火熱，三地今年10月前20日二手房成交總量既趕超去年同期，也高於今年9月同期的成交水平。



深圳一周現兩個｢日光盤｣。（第一現場）

深圳一周現兩個｢日光盤｣。（第一現場）

深圳一周內現兩個「日光盤」

據報道，新政後深圳在一周內已現兩個「日光盤」（開盤當日即售罄）。

10月19日，光明鳳凰城板塊的中建觀玥項目開盤僅1.5小時便宣告售罄，192套房源被2047位客戶爭搶，銷售金額約6億元人民幣。這也是繼10月13日深業上城學府之後的第二個「日光盤」。

深圳一周現兩個｢日光盤｣。（第一現場）

深圳一周現兩個｢日光盤｣。（第一現場）

美聯物業全國研究中心總監何倩茹表示，光明中建觀玥項目的單價、總價均明顯低於周邊同類新房價格水平，且具備良好的學區屬性。

何倩茹還提到，由於上述項目位於非核心區，在深圳無社保、無個稅的非戶籍客戶也可以購買，因此吸引了大量市內外及省內外的客戶。「因此該項目可以日光，與其本身的優勢有明顯關係，也與目前深圳房地產新政有關。」

北京二手房價格出現止跌現象

北京樓市自國慶長假以來成交量也持續升溫。中原地產研究院根據網簽數據統計，10月中上旬，北京二手房住宅網簽已經達到了8296套，超過9月同期的7842套，比2023年同期的6035套上漲了37.5%；由於網簽存在滯後性，實際二手房成交量已經超過1.7萬套，同比上漲超過150%；新建住宅上漲也接近翻倍。

2024年10月6日，北京，在某商品房售樓處內，民眾利用國慶假期看房選房。（視覺中國）

中原地產首席分析師張大偉認為，從市場趨勢看，上周末北京二手房日成交量已經突破1000+套，這代表了市場熱度還在延續。張大偉還表示，不論是北京還是其他熱點一線城市，2024年樓市都有望出現暖冬。在政策的影響下，成交量高位運行，成交價格依然以穩定為主。

上海二手房網簽連續2天破千套

上海二手房周末網簽量連續兩天破千套。其中，10月19日（周六）成交1159套，10月20日（周日）成交1142套。

據安居客上海監測，10月，上海已現3次單日網簽量破千套，年內，則已現9次成交量突破1000套大關。國慶假期後，上海二手房日均成交量942套，顯示出市場強勁的反彈力。

截至10月20日，上海二手房總成交量已達14385套。

上海二手房網簽連續2天破千套。（澎湃新聞）

上海二手房網簽連續2天破千套。（澎湃新聞）

位於上海徐匯區的一門店店長表示，國慶假期後市場熱度仍延續。「上周門店新進15個客戶，共21組帶看，以前可能一周只有4-5組帶看，新進客戶5-6個算多的了。」

上述門店店長表示，「我們組是10個人，買賣單、租賃單都相互協助，一組客戶帶看基本都是3套房子打底，周末兩天，忙得店裏都沒人，電動車電都不夠用。」