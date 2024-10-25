深中通道南沙線將通車　廣州深圳20分鐘通達　一文睇清交通信息

深中通道南沙線即將正式通車！通車後，廣州、深圳、中山在伶仃洋上實現「牽手」，從廣州南沙到深圳寶安國際機場最快20分鐘直達；而南沙至中山城區，則縮短至15分鐘。

為了方便市民出行，在通車當天，廣深兩地將同步開通2條往來南沙至深圳的跨市巴士專線，一文看清路線及收費。



南沙廣州20分鐘、南沙中山15分鐘通達

深中通道南沙線，即「南中高速（萬頃沙支線）」，是南中高速（主線）連接深中通道的分支，也是深中通道接入廣州南沙的介面。

其全線共設置彩虹、南沙濕地、南沙南等3個匝道收費站。除此之外，還將設置一個萬頃沙服務區，供司機中途休息。

南沙線開通後，深圳至廣州時間將縮短至20分鐘，南沙至中山15分鐘以內通達。（深圳發布/當代中國授權）

深中通道南沙線與深中通道形成Y字形路網，廣州市民可選擇南沙港快速路，經南中高速新墾互通樞紐、或萬環西路互通樞紐，轉入南中高速萬頃沙支線，再經深中通道抵達深圳、中山和江門等地。

通車後，從廣州南沙到深圳寶安國際機場的車程，縮短至最快20分鐘；由廣州南沙至中山城區的車程只需要約15分鐘，三地往來更為便捷，助力形成粵港澳大灣區一小時生活圈。

廣州南沙至深圳前海灣跨市巴士線

乘坐深中通道南沙線跨境巴士，市民可以上車投幣，也可以事先在「深巴出行」微信小程序的「廣深公交」進行線上預約購票。（圖片來源：深圳巴士集團）

乘坐深中通道南沙線跨境巴士，市民可以上車投幣，也可以事先在「深巴出行」微信小程序的「廣深公交」進行線上預約購票。（深圳巴士集團/當代中國授權）

深中通道南沙線通車當天同步開通的2條跨境巴士專線，是全新的36座大巴，配置航空式座椅，十分舒適。（廣州發布微博/當代中國授權）

深中通道南沙線通車當天，深圳巴士集團將同步開通2條跨境巴士專線，分別為廣州（南沙）深圳跨市公交，以及廣州（南沙）深圳機場快線。（廣州發布微博/當代中國授權）

深中通道南沙線與深中通道形成Y字形路網，廣州南沙至深圳寶安國際機場最快20分鐘直達，標誌兩城海上世紀「牽手」。（視覺中國/當代中國授權）

在廣深兩地交通運輸部門支持下，深中通道南沙線通車當天，深圳巴士集團下屬鵬翔旅運公司將同步開通2條跨境巴士專線，分別為為廣州（南沙）深圳跨市公交，以及廣州（南沙）深圳機場快線。

跨市專線巴士沿途初步僅設3個站點，分別為深圳前海灣地鐵站、廣州橫瀝地鐵站，與及廣州蕉門公交總站。巴士採用全新的39座大巴，內部配置航空式座椅，為市民提供舒適的出行體驗。

其服務時間由上午7時至晚上9時30分，單程票價為25元（人民幣，下同）。乘客可以即場投幣乘車，或通過「深巴出行」微信小程序的「廣深公交」進行線上預約購票。

廣州南沙城市候機樓至深圳寶安機場巴士線

另一路線則為廣州（南沙）深圳機場快線，由深圳巴士集團、深圳機場集團、廣州巴士集團共同開通，從廣州南沙城市候機樓直達深圳寶安國際機場。

正式通車後，該巴士計劃每日雙向運行36個班次，單程時長約為1小時，大大便利往返兩地機場的市民和遊客。

廣州（南沙）深圳機場快線跨境巴士路線詳情。（深圳巴士集團/當代中國授權）

乘坐深中通道南沙線跨境巴士，市民可以上車投幣，也可以事先在「深巴出行」微信小程序的「廣深公交」進行線上預約購票。（深圳巴士集團/當代中國授權）

機場快線票價為單程60元，同樣可以現場購買車票，或於「深巴出行」微信小程序上的「深中快線」線上預約購票。

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