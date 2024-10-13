深中通道南沙線月中貫通　廣州⇌深圳20分鐘　跨市巴士票價一文睇

連結深圳廣州的深中通道南沙線即將於10月中旬貫通，屆時，廣州南沙將成為穗深兩城連結的「第一站」，兩城行車時間也將直接縮短至20分鐘。

南沙線正式開通時，將同步開通南沙至深圳的跨市巴士路線，及南沙城市候機樓至深圳機場的機場快線巴士。



廣州南沙至深圳的跨市專線將採用全新的39座巴士運營，內部配置航空式座椅。沿途初設3個站點，分別為首末站的深圳前海灣地鐵站和廣州蕉門公交總站，以及途徑的廣州橫瀝地鐵站。服務時間為上午7時至晚上21:30分，每人票價為25元（人民幣，下同）。乘客可通過「深巴出行」微信小程序，點擊首頁的「廣深公交」進行線上預約購票；或者投幣乘車。

廣州南沙⇌深圳前海灣跨市巴士⬇️

此外，為方便廣深居民往返廣州南沙城市候機樓與深圳寶安國際機場，還開通了廣州（南沙）至深圳機場的快線巴士。深中通道南沙線正式通車後，計劃每日雙向運行36個班次，單程時長約為1小時。

機場快線票價為60元一人，兩地往返均可通過「深巴出行」微信小程序，首頁點擊「深中快線」線上預約購票，或者乘客可在深圳機場現場乘車購票。

廣州南沙城市候機樓⇌深圳寶安機場巴士⬇️

深中通道南沙線，又名南中高速（萬頃沙支線），是南中高速（主線）連接深中通道的重要道路，也是深中通道連接廣州和南沙的重要「一線」。深中通道南沙線正式通車後，從南沙出發到深圳寶安機場，最快只需20分鐘。

南沙線開通後，深圳至廣州時間將縮短至20分鐘。

「萬頃沙支線」可通往廣州南沙。（周智堅攝）

據了解，深中通道南沙線全線共設置彩虹、南沙濕地、南沙南3個匝道收費站。除此之外，還將設置一個萬頃沙服務區，供過往司乘中途休息。

深中通道南沙線通車之後，將與深中通道形成Y字形路網，廣州市民可選擇南沙港快速路，經南中高速新墾互通樞紐或萬環西路互通樞紐轉入南中高速萬頃沙支線，由深中通道抵達深圳、中山和江門等地。深圳市民也可通過深中通道直抵南中高速前往廣州南沙。