深圳機場首次高低空融合試驗飛行成功完成　由豐翼無人機豐執飛

近年來，深圳實施全國首部低空經濟立法。日前，深圳機場首次高低空融合試驗飛行成功執飛。



深圳機場集團近日宣告深圳低空運行管理中心啟用，據《深圳特區報》報道，深圳機場首次高低空融合試驗飛行由豐翼無人機豐舟90成功執飛。首飛時，豐舟90一度在深圳灣「春繭」附近低空飛行。

早前8月2日，深圳市低空經濟高質量發展大會舉行，宣告深圳首次機場區域高低空融合運行試驗飛行在深圳寶安國際機場完成。新華社報道指，7月26日開展的試驗飛行模擬民航航班急件行李需從深圳機場被送至中山，民航航班抵達後，行李被運至鄰近的深圳機場碼頭無人機起降點，一架物流無人機運載行李起飛，25分鐘後順利抵達約50公里外中山市的深中航空港。

據深圳低空產業發展服務有限公司相關負責人介紹，此次試驗飛行起飛區域位於機場管制空域，主要保障民航客貨機飛行，試驗飛行驗證了無人機在該區域飛行的可行性，將為後續的常態化融合飛行積累寶貴經驗。無人機執飛企業豐翼科技政務總監陳孝輝則表示，這對低空物流發展意義重大，未來常態化融合飛行後，可以實現高空幹線民航貨機和低空末端物流無人機的有效銜接，大大提升物流運輸時效。

而8月2日正式啟用的深圳低空運行管理中心，是深圳低空經濟發展的重要基礎設施，將成為全市低空飛行活動的申報窗口、指揮中樞、信息平台和情報中心，推動深圳低空飛行「一網統管」。