超強颱風銀杏｜天文台：明日中午12 時至下午3 時之間發一號風球
【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／立冬／周末天氣】天文台表示，在正午十二時，超強颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏北約470公里，預料向西移動，時速約14公里，掠過呂宋北部一帶。根據現時預測，熱帶氣旋銀杏會在今日（11月7日）掠過呂宋北部一帶，並在今晚午夜前後進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在明日（11月8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。
乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港各區的相對濕度普遍降至百分之五十以下。預測天晴。下午非常乾燥。吹和緩至清勁東北風。展望：明早仍然稍涼，最低氣溫在20度左右，日間非常乾燥。周末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。
廣闊低壓區未來兩三日為菲律賓以東帶來不穩定天氣
天文台表示，東北季候風會在明日(8 日)繼續為廣東帶來天晴乾燥的天氣，該區早上稍涼。而熱帶氣旋銀杏會在未來兩三日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。在季候風及銀杏的共同影響下，周末期間廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。預料銀杏會在下周初轉向西南方向移動。而一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，一個廣闊低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。
進入南中國海北部後預料減弱為強颱風
根據天文台預測銀杏移動路徑，料超強颱風銀杏今日(7日)掠過呂宋北部一帶，並在今晚午夜前後進入本港800公里範圍。天文台會在明日（8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。其時料減弱為強颱風，中心附近最高持續風速下降至每小時165公里；預測銀杏於周六 (9日)維持強颱風級別，向西移動，進入本港以南400公里。其中心附近最高持續風速維持每小時165公里。
天文台表示，由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。
在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。
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天文台料周六向西北偏西移動「突破」進入港南面400公里內
根據天文台預測，銀杏在周六（9日）凌晨起將稍為向西北偏西移動，逐漸移近本港以南400公里警戒範內，並於周日（10日）凌晨至早上在本港以南約375公里掠過，後轉向西南移動並減弱，下周二（12日）凌晨移至本港西南800公里外。
料銀杏在南海減弱 中央氣象台預測反彈為超強颱風
天文台預測銀杏在周末期間向偏西方向橫過南海北部，但受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數，傾向料持續減弱。雖維持強颱風級別（中心附近最高持續風速介乎每小時150至184公里），但中心附近風速會逐漸降至155公里，下周一降至颱風級別，下周二再減弱為強烈熱帶風暴。
內地中央氣象台今早5時發出的颱風快訊則指，銀杏最大風力已達17級，即每秒58米或每小時209公里，7級風圈半徑介乎180至300公里，以西北方向最大。中央氣象台雖預測銀杏在經過呂宋海峽後會減弱，但預測在周六（9日）會再度增強，下午再反彈成超強颱風，最大風力升至16級，其時約集結在香港以南約400公里，周日早上才再開始減弱。
預測周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大
根據天文台九天天氣預報，明日(8日)天晴。早上稍涼。日間非常乾燥。氣温介乎20至28度。相對濕度介乎35%至70%。
周六( 9日)及周日(10日)，均吹北至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，高地達7級。有一兩陣驟雨。海有湧浪。周六短暫時間有陽光，氣温介乎22 至28度。下周日最低回升至24度。
下周一至三（11至13日）繼續吹東至東北風4至5級，高地間中6級。周一及周三均有一兩陣驟雨。氣温介乎25至28、29度。
新世界維港泳周日舉行，根據天文台預測，料海浪會稍大。
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