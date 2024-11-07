超強颱風銀杏｜天文台：明日中午12 時至下午3 時之間發一號風球

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／立冬／周末天氣】天文台表示，在正午十二時，超強颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏北約470公里，預料向西移動，時速約14公里，掠過呂宋北部一帶。根據現時預測，熱帶氣旋銀杏會在今日（11月7日）掠過呂宋北部一帶，並在今晚午夜前後進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在明日（11月8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。



乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港各區的相對濕度普遍降至百分之五十以下。預測天晴。下午非常乾燥。吹和緩至清勁東北風。展望：明早仍然稍涼，最低氣溫在20度左右，日間非常乾燥。周末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。



天文台今早(7日)預測銀杏會在今明兩日橫過呂宋海峽並進入南海，在周末期間向偏西方向移動，橫過南海北部。(天文台圖片)

廣闊低壓區未來兩三日為菲律賓以東帶來不穩定天氣

天文台表示，東北季候風會在明日(8 日)繼續為廣東帶來天晴乾燥的天氣，該區早上稍涼。而熱帶氣旋銀杏會在未來兩三日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。在季候風及銀杏的共同影響下，周末期間廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。預料銀杏會在下周初轉向西南方向移動。而一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，一個廣闊低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

熱帶氣旋銀杏周三（6日）深夜增強為超強颱風，衞星影像可見有清晰風眼。（天文台圖片）

11月7日早上8時超強颱風銀杏集結在香港之東南偏東約1,020 公里。（天文台圖片）

進入南中國海北部後預料減弱為強颱風

根據天文台預測銀杏移動路徑，料超強颱風銀杏今日(7日)掠過呂宋北部一帶，並在今晚午夜前後進入本港800公里範圍。天文台會在明日（8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。其時料減弱為強颱風，中心附近最高持續風速下降至每小時165公里；預測銀杏於周六 (9日)維持強颱風級別，向西移動，進入本港以南400公里。其中心附近最高持續風速維持每小時165公里。

天文台表示，由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。

在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。

天文台今日(7日)預測銀杏的路徑概率預報。(天文台網頁)

天文台11月7日清晨5時更新對超熱帶氣旋銀杏預測的位置和強度的預測。（天文台圖片）

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天文台料周六向西北偏西移動「突破」進入港南面400公里內

根據天文台預測，銀杏在周六（9日）凌晨起將稍為向西北偏西移動，逐漸移近本港以南400公里警戒範內，並於周日（10日）凌晨至早上在本港以南約375公里掠過，後轉向西南移動並減弱，下周二（12日）凌晨移至本港西南800公里外。

熱帶氣旋銀杏周三（6日）深夜增強為超強颱風，環流較為細小。（Tropical Tidbits圖片）

料銀杏在南海減弱 中央氣象台預測反彈為超強颱風

天文台預測銀杏在周末期間向偏西方向橫過南海北部，但受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數，傾向料持續減弱。雖維持強颱風級別（中心附近最高持續風速介乎每小時150至184公里），但中心附近風速會逐漸降至155公里，下周一降至颱風級別，下周二再減弱為強烈熱帶風暴。

內地中央氣象台今早5時發出的颱風快訊則指，銀杏最大風力已達17級，即每秒58米或每小時209公里，7級風圈半徑介乎180至300公里，以西北方向最大。中央氣象台雖預測銀杏在經過呂宋海峽後會減弱，但預測在周六（9日）會再度增強，下午再反彈成超強颱風，最大風力升至16級，其時約集結在香港以南約400公里，周日早上才再開始減弱。

內地中央氣象台測測超強颱風銀杏進入南中國海北部會減弱為強颱風，在周六（9日)又反彈為超強颱風。(中央氣象台圖片)

預測周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大

根據天文台九天天氣預報，明日(8日)天晴。早上稍涼。日間非常乾燥。氣温介乎20至28度。相對濕度介乎35%至70%。

周六( 9日)及周日(10日)，均吹北至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，高地達7級。有一兩陣驟雨。海有湧浪。周六短暫時間有陽光，氣温介乎22 至28度。下周日最低回升至24度。

下周一至三（11至13日）繼續吹東至東北風4至5級，高地間中6級。周一及周三均有一兩陣驟雨。氣温介乎25至28、29度。

天文台今早11時30分更新九天天氣預報，預測周末期間吹北至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，高地達7級。短暫有陽光，有一兩陣驟雨。（天文台圖片）

新世界維港泳周日舉行，根據天文台預測，料海浪會稍大。

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