熱帶氣旋銀杏升級超強颱風　天文台根據3因素決定是否發1號風球

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／立冬／周末天氣】熱帶氣旋銀杏周三（6日）深夜增強為超強颱風，正移向台灣與菲律賓之間的呂宋海峽一帶，在今日（7日）清晨中心附近最高持續風速增至每小時195公里。天文台預測銀杏今晚至明早（8日）進入本港東南800公里警戒範圍，並採取偏西方向移動，橫過南海北部。



天文台稱會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期六（9日）初時發出一號風球。按照預測移動圖徑，銀杏將在星期六至星期日（9至10日）以強颱風級別在本港以南約375公里掠過，在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。



今日為二十四節氣的「立冬」，天文台預測氣溫介乎攝氏22至27度，日間大致天晴及乾燥。



熱帶氣旋銀杏周三（6日）深夜增強為超強颱風，衞星影像可見有清晰風眼。（天文台圖片）

西北太平洋海水溫度偏高利銀杏增強為超強颱風

菲律賓以東的西北太平洋海水溫度近日高達攝氏28度或以上，為熱帶氣旋銀杏發展提供足夠能量，周三晚11時中心附近最高持續風速增至每小時185公里，天文台將其升為超強颱風；今日清晨5時，銀杏集結在香港之東南偏東約1,060公里，中心附近最高持續風速增至每小時195公里。

11月7日清晨5時超強颱風銀杏集結在香港之東南偏東約1,060 公里。（天文台圖片）

進入南中國海北部後預料減弱為強颱風

天文台今早更新預測移動圖徑，料超強颱風銀杏今日向西橫過呂宋海峽南端，有可能擦過呂宋北部沿岸，在今晚至明日（7至8日）清晨進入南中國海北部，即本港東南800公里警戒範圍，其時料減弱為強颱風，中心附近最高持續風速下降至每小時175公里；預測銀杏在明日（8日）維持強颱風級別，向西移動，逼近本港以南400公里。

天文台指受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數。雖然銀杏的環流較為細小，但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。天文台表示會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期六（8至9日）初時發出一號戒備信號。

天文台11月7日清晨5時更新對超熱帶氣旋銀杏預測的位置和強度的預測。（天文台圖片）

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天文台料周六向西北偏西移動「突破」進入港南面400公里內

根據天文台預測，銀杏在周六（9日）凌晨起將稍為向西北偏西移動，逐漸移近本港以南400公里警戒範內，並於周日（10日）凌晨至早上在本港以南約375公里掠過，後轉向西南移動並減弱，下周二（12日）凌晨移至本港800公里外。

熱帶氣旋銀杏周三（6日）深夜增強為超強颱風，環流較為細小。（Tropical Tidbits圖片）

香港澳門料銀杏在南海減弱 中央氣象台預測反彈為超強颱風

天文台預料銀杏在周末期間向偏西方向橫過南海北部，但受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數，傾向持續減弱，雖維持強颱風級別（中心附近最高持續風速介乎每小時150至184公里），但中心附近風速會逐漸降至155公里，下周一降至颱風級別，下周二再減弱為強烈熱帶風暴。

澳門地球物理氣象局周三傍晚表示，預料銀杏受東北季風影響，進入南海後強度將逐步減弱，強度及路徑仍存在不確定性，會視乎情況發出熱帶氣旋信號；預料未來數日在銀杏與東北季風共同影響下，早晚天氣稍涼。

內地中央氣象台今早5時發出的颱風快訊則指，銀杏最大風力已達17級，即每秒58米或每小時209公里，7級風圈半徑介乎180至300公里，以西北方向最大。中央氣象台雖預測銀杏在經過呂宋海峽後會減弱，但預測在周六（9日）會再度增強，下午再反彈成超強颱風，最大風力升至16級，其時約集結在香港以南約400公里，周日早上才再開始減弱。

內地中央氣象台測測超強颱風銀杏進入南中國海北部會減弱為強颱風，在周六（9日)又反彈為超強颱風。(中央氣象台圖片)

預測周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大

天文台今早7時50分更新九天天氣預報，預測大致與昨日預測相若，料周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大，雲量增多：周六吹北至東北風4至5級，稍後高地間中6級，短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，海有湧浪；周日續吹北至東北風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。下周一及二（11及12日）改吹東至東北風4至5級，高地間中6級。

天文台今早7時50分更新九天天氣預報，預測周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大，雲量增多。（天文台圖片）

新世界維港泳周日舉行，根據天文台預測，料海浪會稍大。

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