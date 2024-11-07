熱帶氣旋銀杏升級超強颱風 天文台根據3因素決定是否發1號風球
【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／立冬／周末天氣】熱帶氣旋銀杏周三（6日）深夜增強為超強颱風，正移向台灣與菲律賓之間的呂宋海峽一帶，在今日（7日）清晨中心附近最高持續風速增至每小時195公里。天文台預測銀杏今晚至明早（8日）進入本港東南800公里警戒範圍，並採取偏西方向移動，橫過南海北部。
天文台稱會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期六（9日）初時發出一號風球。按照預測移動圖徑，銀杏將在星期六至星期日（9至10日）以強颱風級別在本港以南約375公里掠過，在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。
今日為二十四節氣的「立冬」，天文台預測氣溫介乎攝氏22至27度，日間大致天晴及乾燥。
西北太平洋海水溫度偏高利銀杏增強為超強颱風
菲律賓以東的西北太平洋海水溫度近日高達攝氏28度或以上，為熱帶氣旋銀杏發展提供足夠能量，周三晚11時中心附近最高持續風速增至每小時185公里，天文台將其升為超強颱風；今日清晨5時，銀杏集結在香港之東南偏東約1,060公里，中心附近最高持續風速增至每小時195公里。
進入南中國海北部後預料減弱為強颱風
天文台今早更新預測移動圖徑，料超強颱風銀杏今日向西橫過呂宋海峽南端，有可能擦過呂宋北部沿岸，在今晚至明日（7至8日）清晨進入南中國海北部，即本港東南800公里警戒範圍，其時料減弱為強颱風，中心附近最高持續風速下降至每小時175公里；預測銀杏在明日（8日）維持強颱風級別，向西移動，逼近本港以南400公里。
天文台指受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數。雖然銀杏的環流較為細小，但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。天文台表示會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期六（8至9日）初時發出一號戒備信號。
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天文台料周六向西北偏西移動「突破」進入港南面400公里內
根據天文台預測，銀杏在周六（9日）凌晨起將稍為向西北偏西移動，逐漸移近本港以南400公里警戒範內，並於周日（10日）凌晨至早上在本港以南約375公里掠過，後轉向西南移動並減弱，下周二（12日）凌晨移至本港800公里外。
香港澳門料銀杏在南海減弱 中央氣象台預測反彈為超強颱風
天文台預料銀杏在周末期間向偏西方向橫過南海北部，但受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數，傾向持續減弱，雖維持強颱風級別（中心附近最高持續風速介乎每小時150至184公里），但中心附近風速會逐漸降至155公里，下周一降至颱風級別，下周二再減弱為強烈熱帶風暴。
澳門地球物理氣象局周三傍晚表示，預料銀杏受東北季風影響，進入南海後強度將逐步減弱，強度及路徑仍存在不確定性，會視乎情況發出熱帶氣旋信號；預料未來數日在銀杏與東北季風共同影響下，早晚天氣稍涼。
內地中央氣象台今早5時發出的颱風快訊則指，銀杏最大風力已達17級，即每秒58米或每小時209公里，7級風圈半徑介乎180至300公里，以西北方向最大。中央氣象台雖預測銀杏在經過呂宋海峽後會減弱，但預測在周六（9日）會再度增強，下午再反彈成超強颱風，最大風力升至16級，其時約集結在香港以南約400公里，周日早上才再開始減弱。
預測周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大
天文台今早7時50分更新九天天氣預報，預測大致與昨日預測相若，料周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大，雲量增多：周六吹北至東北風4至5級，稍後高地間中6級，短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，海有湧浪；周日續吹北至東北風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。下周一及二（11及12日）改吹東至東北風4至5級，高地間中6級。
新世界維港泳周日舉行，根據天文台預測，料海浪會稍大。
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