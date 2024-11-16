盤點深圳4大秋冬觀候鳥勝地　一地為國家級自然保護區需提前預約

深圳除了吃喝玩樂之外，還是一個難得的觀鳥天堂。

深圳位處東亞-澳大利西亞這條候鳥遷飛路線上，每年11月至次年3月左右，數以百萬計的候鳥會沿着這條路線遷徒，當中不少會在深圳歇息或者停留過冬。這段時間正是深圳的「黃金觀鳥期」，能夠欣賞到各式候鳥的漫妙姿態。

不說不知，深圳的觀鳥勝地隱藏在鬧市之中，部分更是地鐵直達，現在就來看一下其中四大觀鳥天堂，絕對是秋冬假日的好去處。



深圳觀鳥熱點｜深圳灣公園

現在到深圳灣公園，便能看到大批候鳥停留覓食的奇觀。（視覺中國/當代中國授權）

一群紅嘴鷗在深圳灣公園的木樁上小憩，一群野鴨在水裏覓食。（視覺中國/當代中國授權）

進入秋冬季節，溫暖的深圳灣就成了候鳥的天堂。公園內鳥兒在灘塗上沐浴陽光、在海面上徘徊覓食，吸引了大批深港愛鳥人士和市民前去觀鳥和打卡。（視覺中國/當代中國授權）

今年10月中開始，首批鸕鶿「大軍」已抵達深圳灣公園，提早拉開了觀鳥季節的序幕。

位處深圳灣北岸的深圳灣公園是國際候鳥中轉站，是深圳最著名的國際候鳥天堂。

深圳灣公園主要觀鳥地點是紅樹林海濱生態公園南、深圳灣地鐵站南和沙河入海口等地的灘塗。這裏經常都能看到「國家一級保護野生動物」黑臉琵鷺的蹤影。根據2017年香港觀鳥協會資料，全球極度瀕危候鳥黑臉琵鷺有3,941隻，其中375隻會在深圳灣過冬，佔全球總數的近1/10。

黑臉琵鷺只在東亞地區出沒，全球數量估計約3,941隻，被《世界自然保護聯盟紅色名錄》列為「瀕危」物種。每一年，只有約30對黑臉琵鷺繁殖。 全球數目稀少。不過，每年秋冬季節，在深圳灣公園經常見到黑臉琵鷺的縱影。（視覺中國/當代中國授權）

在深圳灣公園內，不時都會見到候鳥覓食的一刻，圖為夜鷺在水中飽餐小魚的珍貴時刻。（視覺中國/當代中國授權）

深圳灣公園的候鳥黑翅長腳鷸在灘塗休憩覓食。（視覺中國/當代中國授權）

黑臉琵鷺之外，蒼鷺、大白鷺、白鷺、反嘴鷸、紅嘴鷗等都在這裏覓食，這裏記錄有200多種鳥類，是市民近距離觀賞和拍攝水鳥的最佳場所。

深圳灣公園

地址：深圳市濱海大道

交通：地鐵9號線深圳灣公園站D2出口

深圳觀鳥熱點｜內伶仃島-福田國家級自然保護區

內伶仃福田自然保護區上見到流蘇鷸，是一種常見的濕地鳥類，繁殖時有獨特的頸部流蘇狀飾羽。（內伶仃福田自然保護區公眾號/當代中國授權）

今年，11隻「國際二級野生保護動物」大濱鷸現身保護區，是保護區近十年首次記錄到數量最多的一次。（內伶仃福田自然保護區公眾號/當代中國授權）

內伶仃福田自然保護區總面積達921.64公頃，由內伶仃鳥和福田樹林兩個區域組成。福田紅樹林區域面積約100公頃，是全囼在城市腹地上,面積最小的國家級森林和野生動物類型的自然保護區。（內伶仃福田自然保護區公眾號/當代中國授權）

內伶仃島-福田國家級自然保護區，位於深圳灣東北岸，毗鄰深圳灣公園，是中國唯一位處城市腹地、面積最小的國家級自然保護區，也是候鳥們的熱門棲息地。

保護區由內伶仃島和福田紅樹林兩個部分組成，紅樹林東起新州河口，西至深圳灣公園，形成沿海岸線長約6公里的「綠色長城」，是深圳灣最後一片原生紅樹林濕地。

2024年，這裏有「貴賓」到訪。10月中，保護區的工作人員透過高清監控系統，觀測到11隻大濱鷸的身影，是近十年首次錄到該鳥種數量最多的一次。

大濱鷸是國際二級保護野生動物，總遷徙里程達14,000公里，每年定期往返兩次。

不說不知，大濱鷸是候鳥群中的強者，能夠挑戰飛行極限。

黑翅長腳鷸全長33-36厘米，腿甚長，粉紅色，黑色嘴長而細，群飛起來美得可以。（內伶仃福田自然保護區公眾號/當代中國授權）

黑尾鷗上體深灰、腰白，尾巴白而具寬大的黑色次端帶，飛行姿態十分優美。（內伶仃福田自然保護區公眾號/當代中國授權）

紅腳鷸全長約20厘米，腿紅色，嘴前半部為紅色，上身褐灰，胸有褐色縱紋。（內伶仃福田自然保護區公眾號/當代中國授權）

澳洲科學家曾做一項研究，發現一隻遷徙的大濱鷸從澳洲出發，兩周後飛到深圳。經過長途飛行後，這隻大濱鷸體重由起飛時的278克銳減至140克，消耗近半，逼近鳥類所能承受的生命極限，可見其擁有非凡的耐力。

大濱鷸外，這裏還有黑臉琵鷺、鸕鶿、黑尾塍鷸、紅腳鷸、青腳鷸、金斑鴴等多種珍貴候鳥，非常值得前去欣賞。

內伶仃島-福田自然保護區

地址：深圳市福田區紅樹林路1號

交通：地鐵1號線竹子林站；巴士人才園區、港大醫院站或金海燕花園站

預約：於「內伶仃福田自然保護區」微信小程序點擊「訪客預約」-「個人預約」，進行預約

深圳觀鳥熱點｜福田紅樹林生態公園

秋冬黃昏時分，福田紅樹​​林生態公園經常會見到大量候鳥在天空飛翔的壯觀場面。（網上圖片)

經過復育後，福田經樹林生態公園水中出現了大量蝌蚪，附近蜻蜓也明顯增加。秋季水位下降，吸引白鷺、白胸苦惡鳥等水鳥到淺水區覓食。（網上圖片)

這裏曾是沙嘴村民出海的碼頭，2016年開始修復，僅一年的功夫已吸引瀕危水鳥黑臉琵鷺到來覓食，這片濕地成了深圳能最近距離觀察黑臉琵鷺的地方。（福田紅樹林生態公園官網/當代中國授權）

福田紅樹​​林生態公園有「深圳灣的小鑰匙」的美譽，與香港米埔自然保護區僅有一河之隔，西面緊貼着福田紅樹林自然保護區，是一個集科普教育、生態修復、休閒遊憩為一體的濕地公園。（視覺中國/當代中國授權）

另一個鬧市中的候鳥天堂，就是福田紅樹林生態公園了。

福田紅樹​​林生態公園是一個集科普教育、生態修復、休閒遊憩為一體的濕地公園。公園面積不大，但因為毗鄰福田紅樹林自然保護區，與香港米埔自然保護區一河之隔，同樣是候鳥的棲息熱點。

這裏曾是沙嘴村民出海的碼頭，2016年開始生態改造、修復工程，一年間重現紅樹林灘塗生境，吸引大量鳥類棲息覓食。

公園的紅雨湖中間特別建設一座人工「生態浮島」，島上種植各種水生植物，供水鳥棲息繁育；秋季水位下降形成淺灘，吸引白鷺、白胸苦惡鳥等水鳥到來覓食，構成一道美麗的風景線。

2021年，福田紅樹林生態公園正式入選第七批國家生態環境科普基地，成為深圳市第一個國家生態環境科普基地。

福田紅樹​​林生態公園

地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交會處

交通：地鐵3號線益田站D出口、7號線沙尾站B出口

注意：科普館需要提前預約

深圳觀鳥熱點｜仙湖植物園

有別於其他近海濕地，仙湖植物園坐落在深圳市最高峰梧桐山（海拔944公尺）的西北山麓，西臨深圳水庫，吸引不少森林雀鳥到來棲息，是一個林鳥天堂。（仙湖植物園公眾號/當代中國授權）

灰鶺鴿在市區不常見。（仙湖植物園公眾號/當代中國授權）

赤紅山椒鳥在市區較為少見。（網上圖片)

圖為夜鷺。（網上圖片）

仙湖植物園是深圳十佳觀鳥地點之一，同時是國家4A級旅遊景區。根據中國觀鳥紀錄，截止2024年1月，仙湖植物園共可觀賞到超過120種鳥類，其中夜鷺、白鷺和池鷺等鷺鳥更會在仙湖內的小島上繁殖，四季可見；赤紅山椒鳥、朱背啄花鳥、海南藍仙鶲和栗背短腳鵯等在市區難得一見的林鳥，都是仙湖植物園中的「常客」。相比以上濕地以水鳥為主，仙湖植物園可算是林鳥天堂。

在非繁殖季節，赤紅山椒鳥的雄鳥和雌鳥會各自分成兩組， 在林地的上方盤飛，尋找合適的食物。要是到仙湖植物園賞鳥，就有機會遇到這樣的奇妙場景。

仙湖植物園

地址：仙湖植物園

交通：地鐵2/8號線仙湖路站C3出口

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