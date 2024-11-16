盤點深圳4大秋冬觀候鳥勝地 一地為國家級自然保護區需提前預約
深圳除了吃喝玩樂之外，還是一個難得的觀鳥天堂。
深圳位處東亞-澳大利西亞這條候鳥遷飛路線上，每年11月至次年3月左右，數以百萬計的候鳥會沿着這條路線遷徒，當中不少會在深圳歇息或者停留過冬。這段時間正是深圳的「黃金觀鳥期」，能夠欣賞到各式候鳥的漫妙姿態。
不說不知，深圳的觀鳥勝地隱藏在鬧市之中，部分更是地鐵直達，現在就來看一下其中四大觀鳥天堂，絕對是秋冬假日的好去處。
深圳觀鳥熱點｜深圳灣公園
今年10月中開始，首批鸕鶿「大軍」已抵達深圳灣公園，提早拉開了觀鳥季節的序幕。
位處深圳灣北岸的深圳灣公園是國際候鳥中轉站，是深圳最著名的國際候鳥天堂。
深圳灣公園主要觀鳥地點是紅樹林海濱生態公園南、深圳灣地鐵站南和沙河入海口等地的灘塗。這裏經常都能看到「國家一級保護野生動物」黑臉琵鷺的蹤影。根據2017年香港觀鳥協會資料，全球極度瀕危候鳥黑臉琵鷺有3,941隻，其中375隻會在深圳灣過冬，佔全球總數的近1/10。
黑臉琵鷺之外，蒼鷺、大白鷺、白鷺、反嘴鷸、紅嘴鷗等都在這裏覓食，這裏記錄有200多種鳥類，是市民近距離觀賞和拍攝水鳥的最佳場所。
深圳灣公園
地址：深圳市濱海大道
交通：地鐵9號線深圳灣公園站D2出口
深圳觀鳥熱點｜內伶仃島-福田國家級自然保護區
內伶仃島-福田國家級自然保護區，位於深圳灣東北岸，毗鄰深圳灣公園，是中國唯一位處城市腹地、面積最小的國家級自然保護區，也是候鳥們的熱門棲息地。
保護區由內伶仃島和福田紅樹林兩個部分組成，紅樹林東起新州河口，西至深圳灣公園，形成沿海岸線長約6公里的「綠色長城」，是深圳灣最後一片原生紅樹林濕地。
2024年，這裏有「貴賓」到訪。10月中，保護區的工作人員透過高清監控系統，觀測到11隻大濱鷸的身影，是近十年首次錄到該鳥種數量最多的一次。
大濱鷸是國際二級保護野生動物，總遷徙里程達14,000公里，每年定期往返兩次。
不說不知，大濱鷸是候鳥群中的強者，能夠挑戰飛行極限。
澳洲科學家曾做一項研究，發現一隻遷徙的大濱鷸從澳洲出發，兩周後飛到深圳。經過長途飛行後，這隻大濱鷸體重由起飛時的278克銳減至140克，消耗近半，逼近鳥類所能承受的生命極限，可見其擁有非凡的耐力。
大濱鷸外，這裏還有黑臉琵鷺、鸕鶿、黑尾塍鷸、紅腳鷸、青腳鷸、金斑鴴等多種珍貴候鳥，非常值得前去欣賞。
內伶仃島-福田自然保護區
地址：深圳市福田區紅樹林路1號
交通：地鐵1號線竹子林站；巴士人才園區、港大醫院站或金海燕花園站
預約：於「內伶仃福田自然保護區」微信小程序點擊「訪客預約」-「個人預約」，進行預約
深圳觀鳥熱點｜福田紅樹林生態公園
另一個鬧市中的候鳥天堂，就是福田紅樹林生態公園了。
福田紅樹林生態公園是一個集科普教育、生態修復、休閒遊憩為一體的濕地公園。公園面積不大，但因為毗鄰福田紅樹林自然保護區，與香港米埔自然保護區一河之隔，同樣是候鳥的棲息熱點。
這裏曾是沙嘴村民出海的碼頭，2016年開始生態改造、修復工程，一年間重現紅樹林灘塗生境，吸引大量鳥類棲息覓食。
公園的紅雨湖中間特別建設一座人工「生態浮島」，島上種植各種水生植物，供水鳥棲息繁育；秋季水位下降形成淺灘，吸引白鷺、白胸苦惡鳥等水鳥到來覓食，構成一道美麗的風景線。
2021年，福田紅樹林生態公園正式入選第七批國家生態環境科普基地，成為深圳市第一個國家生態環境科普基地。
福田紅樹林生態公園
地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交會處
交通：地鐵3號線益田站D出口、7號線沙尾站B出口
注意：科普館需要提前預約
深圳觀鳥熱點｜仙湖植物園
仙湖植物園是深圳十佳觀鳥地點之一，同時是國家4A級旅遊景區。根據中國觀鳥紀錄，截止2024年1月，仙湖植物園共可觀賞到超過120種鳥類，其中夜鷺、白鷺和池鷺等鷺鳥更會在仙湖內的小島上繁殖，四季可見；赤紅山椒鳥、朱背啄花鳥、海南藍仙鶲和栗背短腳鵯等在市區難得一見的林鳥，都是仙湖植物園中的「常客」。相比以上濕地以水鳥為主，仙湖植物園可算是林鳥天堂。
在非繁殖季節，赤紅山椒鳥的雄鳥和雌鳥會各自分成兩組， 在林地的上方盤飛，尋找合適的食物。要是到仙湖植物園賞鳥，就有機會遇到這樣的奇妙場景。
仙湖植物園
地址：仙湖植物園
交通：地鐵2/8號線仙湖路站C3出口
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