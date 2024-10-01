6萬年一遇　紫金山-阿特拉斯彗星現身　 附觀測指南深圳肉眼可見

6萬年一遇肉眼可見的彗星紫金山-阿特拉斯C/2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS）已經進入最佳觀測期，近日在深圳、珠海、廣州等地頻繁亮相。



據介紹，紫金山-阿特拉斯彗星由中科院紫金山天文台盱眙天文觀測站和小行星對地撞擊終末預警系統（ATLAS）於2023年發現，其軌道周期有數萬年之久。

這顆61751年才到訪地球一次的紫金山-阿特拉斯彗星，目前已經進入最佳觀測期，它於9月27日到達近日點，將於10月12日前後抵達近地點。截至9月30日，這顆彗星的觀測亮度達到2.8等，且持續增亮中。

9月28日，在深圳市天文台附近拍攝到的彗星紫金山-阿特拉斯C/2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS）。（微博＠深圳天氣）

《中國國家地理》報道，天體物理博士劉博洋介紹，這次彗星離太陽的角距離很近，容易會失去觀測的時間，因此要在一個盡可能讓太陽和彗星的連線垂直於地平線的位置去觀測。中國屬於中緯度地區的國家，因此在9月底時愈接近赤道的地方，就愈接近前述條件。

天體物理博士劉博洋拍攝到的紫金山-阿特拉斯彗星。（微博＠天文八卦學家劉博洋）

▼觀測指南▼

根據最新天文分析，紫金山-阿特拉斯彗星最適合北半球觀測拍攝的時間分為兩個階段：一是10月2日之前的日出前的東方低空；二是10月中旬以後的日落後的西方低空，亮度比之前更高。

在氣象條件允許的情況下，廣東、海南、廣西、福建等地的民眾，可以肉眼看到紫金山-阿特拉斯彗星。

9月26日，在深圳市天文台拍攝到的彗星紫金山-阿特拉斯C/2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS）。（微博＠深圳天氣）

9月26日，在深圳市天文台拍攝到的彗星紫金山-阿特拉斯C/2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS）。（微博＠深圳天氣）

深圳市氣象局介紹，10月5日前，彗星都是晨星，約在4時50分後出地平，至10月1日地平高度角均接近8度。地點宜選擇東方低空無遮擋、光污染較少的地點，如深圳的大鵬西湧、南澳面東的沙灘，市區內東面無遮擋的公園等地。

10月5日至11日，彗星在太陽附近，幾乎與太陽同升同落，無法觀測。10月11日後，彗星成為昏星，可在日落後觀測，如彗星亮度達到預期，將有可能裸眼目視到彗尾。