深圳地鐵7號線二期｢長軌通｣　料明年建成串聯深港合作區與西麗湖

近日，深圳地鐵7號線二期（東延）鋪軌工程，完成「長軌通」節點目標。預計2025年建成後，將串聯起深港合作區與西麗湖國際科教城。



深圳地鐵7號線二期（東延）鋪軌工程完成「長軌通」。（深圳交通）

據「深圳交通」報道，隨着學府醫院站最後一對鋼軌接頭焊接完成，深圳地鐵7號線二期（東延）工程完成「長軌通」節點目標。

「長軌通」的順利完成，標誌着深圳地鐵7號線二期（東延）工程建設取得了重大進展，同時為後續電通、聯調聯試、熱滑等關鍵節點提供了良好條件，也為線路按期開通試運營奠定堅實基礎。

深圳地鐵7號線二期（東延）線路由一期工程終點西麗湖站引出，沿麗水路、學苑大道敷設，終至學府醫院站。線路全長約2.28km，設站2座（北大、學府醫院），全線採用地下敷設方式。其中，學府醫院站與27號線（規劃）換乘。

深圳地鐵7號線二期（東延）線路示意圖。（深圳新聞網）

預計2025年建成後，深圳地鐵7號線二期（東延）將串聯起深港合作區與西麗湖國際科教城，不僅能有效增強南山區內部聯繫，還將支持綜合性國家科學中心的建設，補充區域內的軌道網絡覆蓋。

深圳地鐵7號線於2016年10月28日開通運營一期工程，截至今年1月，地鐵7號線全長30.197公里，全部為地下線；共設28座車站，全部為地下車站，當中包括皇崗口岸站。