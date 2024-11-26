深圳萬象前海商場打造巨型冰雪展！飄雪特效超逼真(附交通＋時間)
撰文：許祺安
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近日，位於深圳南山區的「萬象前海」商場打造了一場規模龐大的冰雪展，展區內鋪滿人造雪，加上噴灑人造雪特效，效果相當逼真，讓網民驚嘆「像極了童話的雪國秘鏡」。
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11月29日正式向公眾開放
「萬象前海」商場舉行的冰雪展名為「冰雪之境」，在11月29日正式向公眾開放。
綜合「萬象前海」在小紅書上公布的資訊及網上消息，商場在中庭位置打造面積約1,300平方米的冰雪造景，加入冰瀑、河流、麋鹿、露營帳篷、聖誕樹、雪兔等場景及各種擺設，還會噴灑人造雪，打造飄雪效果（飄雪時間見下文），此外還將開放雪屋滑梯等設施。
雖然「冰雪之境」場內還在進一步調試和檢查，仍未正式向公眾開放，但大量照片曝光後引起熱議。有網上文章稱，「現場裝置有種冬日冰川之鏡的感覺，地上也鋪滿了仿雪的白沙子，代入感好強，就像是在真的冰雪世界裡，還有超長的滑滑梯，還有定時的飄雪，和聖誕樹裝飾，冬日氛圍感拉滿。」
網民熱議：
「去不了北方，也能擁有人生雪景照片」
「我的城市『下雪』啦」
「像極了童話的雪國秘鏡，漫天飛舞的雪花，好美好浪漫呀」
「深圳的雪真是個反季節的驚喜呀」
「好美，過幾天去打卡」
「冰雪之境」活動資訊
活動日期：2024年11月29日至2025年2月16日
入場費用：免費
地址：深圳南山區桂灣四路169號
交通：深圳地鐵5號線桂灣站A出口
飄雪時間：
11月25日-12月3日（期間每天）；
12月24日-12月25日（2天）；
其他時間逢週五至週日15:00-20:00整點飄雪 每次10-15分鐘
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