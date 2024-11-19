深圳常見小吃章魚丸子被指假貨多：70%以上用廉價魷魚足冒充

內媒《南方都市報》公眾號「深圳大件事」報道指，由於捕撈的成本不同，章魚足價格遠遠高於魷魚足。經調查，常見的夜市海味零食章魚丸子中的章魚足就很有可能是更便宜的魷魚足冒充。



商品主頁稱是章魚足。（深圳大件事）

經鑒定上述產品也是魷魚足。（深圳大件事）

根據近日上海市消保委開展的「網購章魚足消費調查」結果顯示，消費者花高價買到的章魚足有大部分是魷魚足，調查人員從8個電商平台的35家網店購買了章魚足，結果有26個樣本為大魷魚足，也就是說70%以上的所謂章魚足是大魷魚足冒充的。

章魚。（深圳大件事）

魷魚。（深圳大件事）

調查中，有店舖標註「獨立包裝脆口章魚足」，但送來的貨品卻寫明是「魷魚須」。甚至買家向客服反映問題時，還有客服堅稱「章魚足就是魷魚須」。

客服堅稱「章魚足就是魷魚須」。（深圳大件事）

聲稱是「俄羅斯風味大章魚足大包小包刺身章魚足」。（深圳大件事）

實際為魷魚足。（深圳大件事）

據介紹，上海市消保委發現大章魚足價格區間為67.5元（人民幣，下同）-138元/500克，大部分魷魚足的價格集中在19.8元-33.5元/500克。但一款聲稱是「俄羅斯風味大章魚足大包小包刺身章魚足」的產品，售價為71元/500克，但經專家鑒定，其產品實際上為魷魚足。

章魚魷魚鑑別技巧

據「深圳大件事」介紹，魷魚體型一般比較細長，頭部似槍尖，有10條腕足，通常是2長8短。身上有肉鰭，且多分布在體末兩側。

章魚的吸盤排列緊密，魷魚吸盤排列相對稀疏。（深圳大件事）

章魚的吸盤排列緊密，魷魚吸盤排列相對稀疏。（深圳大件事）

章魚和魷魚的腕足上吸盤一般都是2列，但章魚的吸盤排列緊密，吸盤直接與腕足相連，吸盤表面光滑，煮熟後蜷曲嚴重；而魷魚吸盤排列相對稀疏，吸盤通過短小的柄與腕足相連，吸盤表面有角質環，環上有密集的小齒。吸盤從基部到末端基本等大，外側常有皮質棱，內側有肉刺，煮熟後基本不蜷曲。

區分章魚魷魚墨魚。（深圳大件事）