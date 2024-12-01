「港珠澳大橋遊」於12月1日起暫停至22日
撰文：鄭寧
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「港珠澳大橋遊」於12月1日至12月22日暫停運營。
11月30日，珠海九洲港珠澳大橋旅遊有限公司發布公告稱，「港珠澳大橋遊」因工作需要，於12月1日至12月22日暫停營運。「港珠澳大橋遊」官方微信公眾號將提前開放12月23日至12月31日遊覽通票。
公告指出，已購暫停營運期間遊覽通票的遊客，可另行選擇後續運營開放日期購票；或在原購票渠道申請退票，退票免收手續費。
據此前報道，港珠澳大橋旅遊自2023年12月15日開始運營以來，截止10月22日，已共查驗來自全國30多個省區的旅遊團6052個、遊客23.48萬人次。「港珠澳大橋遊」線路在三地口岸之間，大橋主體工程及藍海豚島都屬於海關監管區和口岸限定區，在該區域開展旅遊是全國範圍內首次突破現有政策的創新，採用「預約組團、團進團出」模式。
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