「港珠澳大橋遊」於12月1日起暫停至22日

「港珠澳大橋遊」於12月1日至12月22日暫停運營。



11月30日，珠海九洲港珠澳大橋旅遊有限公司發布公告稱，「港珠澳大橋遊」因工作需要，於12月1日至12月22日暫停營運。「港珠澳大橋遊」官方微信公眾號將提前開放12月23日至12月31日遊覽通票。

公路單車測試賽11月24日踩經港珠澳大橋，澳門方面公布當日上午至中午封橋。（資料圖片)

公告指出，已購暫停營運期間遊覽通票的遊客，可另行選擇後續運營開放日期購票；或在原購票渠道申請退票，退票免收手續費。

港珠澳大橋旅遊試運營正式開通 1200名遊客喜飲「頭啖湯」

據此前報道，港珠澳大橋旅遊自2023年12月15日開始運營以來，截止10月22日，已共查驗來自全國30多個省區的旅遊團6052個、遊客23.48萬人次。「港珠澳大橋遊」線路在三地口岸之間，大橋主體工程及藍海豚島都屬於海關監管區和口岸限定區，在該區域開展旅遊是全國範圍內首次突破現有政策的創新，採用「預約組團、團進團出」模式。