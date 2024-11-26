港珠澳大橋西延線通過驗收 料年底通車 將縮短香港至粵西車程
撰文：孫聖然
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被稱為港珠澳大橋西延線的黃茅海跨海通道，周一（11月25日）通過交工驗收，並即將在年底通車。屆時，珠海至江門的行車時間將縮短到30分鐘左右，香港至粵西的車程亦將有所縮減。
黃茅海跨海通道是港珠澳大橋的西延線和國家「十三五」重大工程，項目全長約31公里，連接珠海和江門兩地，設置高欄港大橋和黃茅海大橋2座主橋。其中，黃茅海大橋採用三塔斜拉橋設計，是世界上跨徑最大的三塔公路斜拉橋。
黃茅海跨海通道自2020年6月啟動建設。11月24日至25日，黃茅海跨海通道交工驗收會議在珠海召開。廣東省交通運輸廳、省公安廳、省海事局、省公路事務中心等59間單位，一致認為黃茅海跨海通道工程質量保證體系完善，符合設計及技術規範要求，工序控制嚴格，工程質量合格，同意通過交工驗收。
黃茅海跨海通道交工驗收通過後，還需要通過行業主管部門核備，才能正式具備通車條件。屆時，將有力改變粵西沿海地區與粵港澳大灣區核心區域通道單一的現狀，實現粵港澳大灣區經濟發展向粵西和沿海地區輻射。
黃茅海跨海通道將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋、獅子洋通道，共同組成大灣區跨海跨江通道群，助力大灣區早日形成世界級交通樞紐。
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