港珠澳大橋西延線通過驗收　料年底通車　將縮短香港至粵西車程

被稱為港珠澳大橋西延線的黃茅海跨海通道，周一（11月25日）通過交工驗收，並即將在年底通車。屆時，珠海至江門的行車時間將縮短到30分鐘左右，香港至粵西的車程亦將有所縮減。



黃茅海跨海通道被稱為港珠澳大橋西延線。（南方新聞網）

黃茅海跨海通道全長約31公里。（南方新聞網）

黃茅海跨海通道是港珠澳大橋的西延線和國家「十三五」重大工程，項目全長約31公里，連接珠海和江門兩地，設置高欄港大橋和黃茅海大橋2座主橋。其中，黃茅海大橋採用三塔斜拉橋設計，是世界上跨徑最大的三塔公路斜拉橋。

黃茅海跨海通道自2020年6月啟動建設。11月24日至25日，黃茅海跨海通道交工驗收會議在珠海召開。廣東省交通運輸廳、省公安廳、省海事局、省公路事務中心等59間單位，一致認為黃茅海跨海通道工程質量保證體系完善，符合設計及技術規範要求，工序控制嚴格，工程質量合格，同意通過交工驗收。

黃茅海跨海通道位置。（網上圖片）

黃茅海大橋採用三塔斜拉橋設計，是世界上跨徑最大的三塔公路斜拉橋。（南方新聞網）

黃茅海跨海通道將有力改變粵西沿海地區與粵港澳大灣區核心區域通道單一的現狀。（南方新聞網）

黃茅海跨海通道交工驗收通過後，還需要通過行業主管部門核備，才能正式具備通車條件。屆時，將有力改變粵西沿海地區與粵港澳大灣區核心區域通道單一的現狀，實現粵港澳大灣區經濟發展向粵西和沿海地區輻射。

黃茅海跨海通道將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋、獅子洋通道，共同組成大灣區跨海跨江通道群，助力大灣區早日形成世界級交通樞紐。