港珠澳大橋西延線年底通車　縮短香港至粵西行車時間

被稱為港珠澳大橋西延線的黃茅海跨海通道，預計今年年底建成通車。周二（10月29日），黃茅海跨海通道完成全線瀝青路面鋪裝，標誌項目全線鋪裝工程全部圓滿完成。



黃茅海跨海通道完成全線瀝青路面鋪裝。（深圳衛視）

黃茅海跨海通道完成全線瀝青路面鋪裝。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，黃茅海跨海通海域段長度約14公里，設置高欄港大橋和黃茅海大橋2座主橋，鋼橋面鋪裝體量16.4萬平方米。今次，黃茅海大橋鋼橋面施工，單次鋪裝面積達26350平方米，長度為1700米，單次鋪裝面積和單次鋪裝最大里程數均創世界紀錄。

黃茅海跨海通道項目路線全長約31公里，連接廣東的珠海和江門兩地，被稱為港珠澳大橋的西延線，項目計劃今年年底建成通車。屆時，從珠海駕車到江門的時間將從1個多小時縮短到30分鐘左右。據介紹，此前由珠海駕車到江門需要兜一個大彎。

黃茅海跨海通道位置。（網上圖片）

黃茅海通道預計今年年底建成通車。（央視新聞）

黃茅海跨海通道項目是連接粵西地區到大灣區腹地的重要通道，目前，已進入通車衝刺期，機電、房建、交安及其他附屬工程正穩步推進，項目建成後，由深中通道到中山、珠海以及粵西地區的交通將更加便捷通暢。

未來，黃茅海跨海通道將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋、獅子洋通道，共同組成大灣區跨海跨江通道群，助力大灣區早日形成世界級交通樞紐。