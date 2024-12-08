01直擊中山崖口村旅遊爆紅　揭秘致富流量密碼：篩選有消費力旅客

中山南朗街道的崖口村以美食和觀光聞名，近年接連成功打造出一系列「網紅」文旅項目，受益於深中通道開通，「淡季都不再淡，旺季更是火爆」。



《香港01》記者近日隨「同心築夢·共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團一行到訪崖口村，村黨委書記、村委會主任譚錦鵾接受採訪時透露，崖口村成功的要訣是緊貼年輕人喜歡的風格打造項目，從而吸引年輕人、情侶等這類有消費力的群體到來。



崖口村東堤海邊的美食攤位 。（朱加樟攝）

崖口村東堤海邊的美食攤位 。（朱加樟攝）

崖口村東堤海邊的美食攤位吸引不少年輕遊客 。（朱加樟攝）

「網紅」文旅項目還包括煲仔飯街 。（朱加樟攝）

崖口村的「網紅」文旅項目包括煲仔飯街、集裝箱風情街、格桑花田、東堤海邊燈光集市等。

村集體收入倍增至4千多萬

譚錦鶤透露，去年崖口村全年遊客人數不足500萬，而今年首11個月的旅客人數已超過去年全年人數，預計全年將超過600萬；村集體收入也較往年倍增，達4千多萬元人民幣。

譚錦鶤又稱，以前澳門遊客多，深中通道通車後香港遊客也多了起來。隨著「澳車北上」、「港車北上」政策的實行，崖口村的港澳車明顯增多。

崖口村村黨委書記、村委會主任譚錦鵾接受採訪。（朱加樟攝）

抓住「網絡小資時代」流量 緊貼年輕人喜歡的風格

譚錦鵾接受採訪時不停強調「流量」二字，在他看來，似乎掌握「流量密碼」比一切更重要。譚錦鵾描述稱，崖口村經過多次轉型、抓住潮流才能達致成功，例如該村近年成功抓住了「網絡小資時代」的流量，利用美景和代表「小資」的咖啡文化結合，把崖口村打造成為「城市人嚮往的鄉村生活」。

所謂「小資」，在內地多指追求浪漫、慢節奏、一定的儀式感和精神美學的生活方式。

但譚錦鵾也分享了崖口村早年走流量路線的失敗經歷：當時吸引了很多「大媽團」來到，這些大媽幾乎沒有消費，實際上崖口村得益不多。其後崖口村緊貼年輕人喜歡的風格打造旅遊項目，從而成功吸引年輕人、情侶這類有消費力的群體到來，才慢慢達致成功。

崖口村東堤海邊的美食攤位 。（朱加樟攝）