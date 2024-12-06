01直擊│港珠澳大橋西延線本月通車　香港到江門僅1.5小時

被稱為港珠澳大橋西延線的黃茅海跨海通道將在本月通車，這是繼6月深中通道以來，粵港澳大灣區年內通車的第二條跨海大橋。《香港01》記者6日（周五）上穚直擊這項重大工程。



黃茅海跨海通道將在本月通車。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道管理中心工程技術部經理孫文晉接受採訪時表示，跨海通道通車後香港到江門的車程只需1.5小時。

黃茅海跨海通道連接珠海和江門，起於珠海高欄港區，東接港珠澳大橋，西連新台高速並與西部沿海高速相交，終於江門台山斗山鎮。

黃茅海跨海通道。（新華社）

跨海段長度全球排名第八

跨海通道自2020年6月啟動建設，總投資造價約130億元人民幣，路線全長約31公里。其中跨海段約14公里，全球排名第八，在粵港澳大灣區僅次於港珠澳大橋和深中通道。

跨海通道設置高欄港大橋和黃茅海跨海大橋2座主橋。其中，採用鋼箱樑三塔雙跨斜拉橋設計的黃茅海跨海大橋，跨徑720米，是世界跨徑最大的三塔斜拉公路橋。跨海通道的設計時速為100公里/小時，設計使用壽命100年。

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黃茅海跨海通道的「海上小蠻腰」。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道的「海上小蠻腰」。（朱加樟攝）

香港到江門車程只需1.5小時

內媒形容，黃茅海跨海通道與港珠澳大橋、鶴港高速等構成一道超級跨海通道，先跨伶仃洋、再越黃茅海，猶如在粵港澳大灣區沿海劃出一根長達100公里的「直線」，橫貫香港—澳門—珠海—江門四座城市。

黃茅海跨海通道將在本月通車。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道路線圖。（南方+）

跨海通道通車後，從珠海駕車到江門的時間將從1個多小時縮短到30分鐘左右，此前由珠海駕車到江門需要兜一個大彎。

香港至粵西的車程亦將有所縮減，黃茅海跨海通道管理中心工程技術部經理孫文晉接受採訪時表示，以往由香港開車經港珠澳大橋前往江門台山大約需時2.5小時，跨海通道通車後只需1.5小時，縮減了約1個小時。

黃茅海跨海通道距離香港約132km。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道管理中心工程技術部經理孫文晉。（朱加樟攝）

孫文晉又指，大灣區到粵西陽江、茂名、湛江等地的車程也將顯著縮短。

跨海通道通車後，將改變粵西沿海地區與大灣區核心區域通道偏少的現狀，與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋等一起，共同組成大灣區跨海跨江通道群。