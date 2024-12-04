01直擊新中山客運口岸｜江門旅客直達香港機場飛美國：節省時間

位於中山市翠亨新區馬鞍島的新中山客運口岸（以下簡稱「新碼頭」）於11月28日正式通航，在通航首3日，香港市區航線、蛇口航線票價僅需1元人民幣，引發廣大關注。《香港01》記者在3日（周二）實地探訪新碼頭，有來自江門的旅客專程到新碼頭乘船直達香港國際機場，然後搭機飛往美國，指時間和精力都節省了不少。



新中山客運口岸於11月28日正式通航。（朱加樟攝）

新中山客運口岸於11月28日正式通航。（朱加樟攝）

新中山客運口岸。（中山發布）

新碼頭是目前全省規模最大的水運口岸，新港面積為舊客運港的八倍，航運能級大幅提升。新碼頭相對舊碼頭離市區較遠，但往返香港的所需時間有所縮短，至香港中港城的航行時間由原來的85分鐘縮短至65分鐘；至香港機場的航行時間由原來的70分鐘縮短至50分鐘。

要前往香港機場搭飛機的旅客可以在新碼頭辦理登機手續，並託運行李，然後乘坐快船到香港，之後直接進入機場禁區登機。（朱加樟攝）

要前往香港機場搭飛機的旅客可以在新碼頭辦理登機手續，並託運行李，然後乘坐快船到香港，之後直接進入機場禁區登機。（朱加樟攝）

要前往香港機場搭飛機的旅客可以在新碼頭辦理登機手續，並託運行李，然後乘坐快船到香港，之後直接進入機場禁區登機。（朱加樟攝）

旅客從江門前往新碼頭搭船直達香港機場

要前往香港機場搭飛機的旅客可以在新碼頭辦理登機手續，並託運行李，然後乘坐快船到香港，之後直接進入機場禁區登機。

旅客馬先生專程從江門前往新碼頭搭船直達香港機場，然後搭機飛往美國。他表示，與舊碼頭相比，新碼頭的效率更高，時間節省了約20分鐘，又指「從江門到碼頭還有點對點接駁車服務，非常方便」。

馬先生稱，他以往會從江門搭乘三小時的大巴抵達香港機場，如今有了新碼頭，時間和精力都節省了不少。

粟先生一家是中山本地人，同樣在新碼頭搭船到香港機場搭機前往美國度假。他們一家認為，新碼頭通航後縮短了他們前往香港的路程和時間，未來若去香港機場，新碼頭是首選出發點。

中山中港客運聯營有限公司副總經理胡罡接受採訪。（朱加樟攝）

中山中港客運聯營有限公司副總經理胡罡接受採訪時表示，新碼頭已開通來往香港機場、香港中港城以及深圳蛇口3條航線，澳門線會盡快開通，希望明年春節前開通來往氹仔客運碼頭航線。

胡罡又稱，新碼頭已經成為了中山的打卡熱點，不少人來到中山都會順道來看看，還會乘船去香港遊玩再回來。