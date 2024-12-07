01直擊《愛回家》2男星江門新開港式茶餐廳　創業成本僅為香港1成

不少港人北上開港式茶餐廳，其中有份參演TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的藝人杜大偉、鄧永健等人本年合夥在江門蓬江區的長堤歷史文化街區開設一家港式茶餐廳。



該茶餐廳的老闆之一、江門市港飲港食技術有限公司董事總經理葉漢忠6日（周五）接受採訪時表示，在江門開茶餐廳的創業成本僅為香港的十分之一，回報比香港高。



杜大偉、鄧永健等人本年合夥在江門蓬江區的長堤歷史文化街區開設一家港式茶餐廳。（朱加樟攝）

杜大偉、鄧永健等人本年合夥在江門蓬江區的長堤歷史文化街區開設一家港式茶餐廳。（朱加樟攝）

杜大偉、鄧永健等人本年合夥在江門蓬江區的長堤歷史文化街區開設一家港式茶餐廳。（朱加樟攝）

該港式茶餐廳在今年7月正式營業，葉漢忠表示，團隊看中深中通道開通的機遇，加上港澳車北上的政策效應，所以決定來江門開茶餐廳。葉漢忠稱，每逢假日，門外就會停泊很多港澳車。

葉漢忠透露，對比香港，江門當地的人工、舖租成本低很多，創業成本只有香港的十分之一。

茶餐廳的老闆之一、江門市港飲港食技術有限公司董事總經理葉漢忠。（朱加樟攝）

港式茶餐廳開張時，請來不少圈中好友出席開幕禮。（影片截圖）

杜大偉（右）。（IG@do.david）

鄧永健（左）。(《愛.回家之開心速遞》截圖)

葉漢忠稱，茶餐廳在周末每天的營業額大概有六七千元（人民幣，下同），而在重大節假日則可以達到過萬元。他對營業額感到滿意，12月中團隊在江門的另一家分店將會開張。

長堤歷史文化街區因《狂飆》受矚

長堤歷史文化街區。（朱加樟攝）

長堤歷史文化街區為《狂飆》的取景地之一，現時不少店舖以此作為宣傳手段吸引遊客購物。（朱加樟攝）

長堤歷史文化街區為《狂飆》的取景地之一，現時不少店舖以此作為宣傳手段吸引遊客購物。（朱加樟攝）

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長堤歷史文化街區是江門老城區的核心，保留著清代至民國時期的建築群體，集合了各個歷史時期的典型商業設施和居住建築，共有騎樓街道13條，數量1000餘幢。

該處是內地早前熱播的掃黑電視劇《狂飆》的取景地之一，吸引大量遊客「打卡」購物，現時不少店舖仍以此作為宣傳。