珠海新地標造價達49億元！　「橫琴之心」天沐琴台勁過日月貝？

珠海又多一座小島地標了！說的就是位於珠海橫琴口岸附近的天沐琴台了。顧名思義，天沐琴台就像一把橫臥在河上的琵琶，外型極富心思，被網民稱為「新日月貝」，不過，建築商則賦予其一個更有深意的名字，名為「橫琴之心」。天沐琴台現在已進入最後階段，即將隆重登場。除了美貌外，它還肩負甚麼重任呢？



天沐琴台半躺琵琶造型精細

說是「橫琴之心」，天沐琴台正是位處橫琴的心臟地帶。它坐落於珠海橫琴島天沐河中央人工島，東鄰澳門大學、毗鄰橫琴口岸，擁有優越的自然環境和地理位置。

天沐琴台集產業辦公、會展、酒店、休閒於一身，設有遊艇俱樂部，以及升降機場，是橫琴未來的經濟及旅遊重點區域。（大橫琴發展微信/當代中國授權）

航拍下的天沐琴台，別有一番景象。（大橫琴發展微信/當代中國授權）

天沐琴台設計上採用了大跨度的超高空空間、連續鋼架屋頂結構以及巨大玻璃幕牆，以打造靈動的建築曲線，陽光映照下顯示藝術美。（大橫琴發展微信/當代中國授權）

天沐琴台晚上亮燈後，結合海上倒映現出一個原整的古琴。（大橫琴發展微信/當代中國授權）

天沐琴台位處珠海橫琴天沐河，據建築商說，天沐琴台以「映韻」為設計理念，從橫琴地名中獲得創作源泉，設計出海上形如十古琴的曲線形體。（視覺中國/當代中國授權）

從外型看，天沐琴台吸取了琵琶、古琴等中國傳統樂器的靈感，外形就像一把橫臥在海上的古琵琶，建築主體立面採用流線型設計，材質以玻璃幕牆為主，縱向線條肌理的設計流暢而富有韻律，極富「琴韻」。遠遠眺望，建築與水面倒影相映成輝，極具藝術美感，令人讚歎不已。

天沐琴台比日月貝大4倍 造價多4倍

提到水上建築，有人就想起珠海另一座海濱地標，被稱為「日月貝」的珠海大劇院。這兩座地標有甚麼不同之處呢？

珠海大劇院位於珠海市情侶路野狸島海濱，由一大一小兩組貝殼組成，於2017年落成啟用，為中國唯一的海上歌劇院，造價達10億元人民幣。

天沐琴台即將成為珠海的新地標。（大橫琴發展微信/當代中國授權）

與日月貝相比，天沐琴台總面積，造價也多4倍，日月貝打造成藝術與旅遊的勝地，而天沐琴台從此外，還有商業辦公等經濟元素。（視覺中國/當代中國授權）

相比之下，天沐琴台則是位處一座小島上，藉橋樑與周邊建築巧妙相連，與塔樓群房連為一體，透過功能空間、生態技術、建築場地三大設計「一體化」概念打造成一個全新的地標性島嶼建築。其造價達到49億元人民幣，比日月貝多出接近四倍。

天沐琴台比日月貝大得多。日月貝總建築面積約5.9平方米，天沐琴台總建築面積則達24.6萬平方米，高70米，總樓層為地上16層、地下2層，集產業辦公、會議會展、酒店服務、商業休閒、遊艇俱樂部等多功能於一身，是未來城市經濟及旅遊的新地標。

天沐琴台發展跨國電商產業

天沐琴台還有一個更大的使命，就是即將落地成為跨境電商產業基地，重點介紹頭部電商平台，智慧投流服務中心等，搭配利用專案的會議展覽優勢資源，打造全球跨國電商國際會展IP。

天沐琴台位處琴澳數智跨境創新產業園，未來將成為國際跨境創新業重點展示區。（大橫琴發展微信/當代中國授權）

未來，天沐琴台還將作為琴澳數智跨境創新產業園區的跨國創新企業展示區，成為合作區跨國電商產業新的流量點。

據悉，天沐琴台現時已進入收尾階段，預計在本月落成開幕，到珠海遊玩的港人，又多一個打卡好去處了。

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